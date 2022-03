Omaggio a Pier Paolo Pasolini di Musica felix

Dopo il successo dello spettacolo di esordio della rassegna Musica felix, andato in scena venerdì 25 febbraio con un coinvolgente Peppe Servillo che ha omaggiato la musica di Renato Carosone, supportato dalle note del Solis String Quartet, si procede con il nuovo appuntamento, che prevede un altro importante omaggio, quello a Pier Paolo Pasolini.Regista, scrittore, poeta, polemista. Sono tante le definizioni possibili di Pier Paolo Pasolini, l’autore friulano di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita. Gli rende omaggio anche Musica felix, la rassegna musicale della Fondazione Apulia felix, che per il secondo appuntamento della sua VII edizione ospita venerdì 11 marzo lo spettacolo A Pa’.Ad esibirsi, insieme al Quartetto d’archi Cecile, Francesco Galizia, fisarmonica e sax soprano, Pietro Verna, voce e chitarra, Antonio Palazzo, pianoforte e arrangiamenti Gabriele Zanini, voce narrante.Lo spettacolo prende il suo titolo dalla struggente canzone che Francesco De Gregori ha dedicato all’artista, assassinato in circostanze mai del tutto chiarite nel 1975. A una celebre canzone di De Gregori era intitolato anche il precedente spettacolo di Zanini, del 2020, “La maglia numero sette”, anch’esso collegato alla figura di Pasolini.Lo spettacolo in scena l’11 marzo ripercorre, in musica e parole, l’amore pasoliniano per l’arte e la bellezza, andando ad intrecciare, in un crescendo costante, musica colta e musica popolare, aneddoti e poesie, nel ricordo di uno dei maggiori intellettuali del Novecento italiano. Un uomo la cui irrequieta genialità fece da lievito e da stimolo critico per tutto il secondo dopoguerra del nostro Paese. Un autore che, per dirla alla maniera di De Gregori, «voleva vivere come un giglio dei campi e sopra i gigli dei campi volare».Un altro imperdibile appuntamento della rassegna, per percorrere un viaggio verso la poesia, l’attualità e la storia, attraverso un racconto fitto di mistero e pervaso di una rassegnata malinconia.La rassegna Musica felix, organizzata dalla Fondazione Apulia felix Onlus di Foggia, gode del supporto della Regione Puglia, del Comune di Foggia ed è coorganizzata con l’Associazione Musica Civica.Ingresso con abbonamento o con biglietto in vendita, secondo le disponibilità, all’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 – Foggia) dalle ore 19.00 di venerdì 11 marzo al costo di 12 euro.Ingresso ore 19.30, inizio spettacolo ore 20.00. L’ingresso agli spettacoli è regolato dalle normative anti Covid vigenti.

