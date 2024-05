Napoli, ragazzina violentata mentre torna da scuola: arrestato 41enne

(Adnkronos) –

Ragazzina violentata al ritorno da scuola, arrestato un 41enne. I fatti si sarebbero verificati lo scorso febbraio a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Di ritorno da scuola, la ragazzina sarebbe stata costretta a subire, contro la sua volontà, atti sessuali consistenti in palpeggiamenti del corpo e ripetuti tentativi di baciarla sulla bocca. Stamattina, i carabinieri hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con soggetti diversi dalle persone conviventi, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina nei confronti di un 41enne di Torre del Greco. Le indagini – si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso – sono state avviate alla fine del mese di febbraio in seguito alla denuncia della vittima. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione, dove permarrà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Maggio 2024