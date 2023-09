Manifestazione “Ruote nella Storia 2023” a Vico del Gargano

Nuovo appuntamento per il mondo delle auto storiche in provincia di Foggia con la manifestazione Ruote nella Storia 2023 organizzata dall’Automobile Club Foggia con la collaborazione di ACI Italia e a ACI storico che si svolgerà il 17 settembre 2023 a Vico del Gargano. L’evento fa parte del calendario nazionale delle tappe che in Italia concorrono a valorizzare il mondo delle auto storiche coniugando la passione per le auto di un tempo alla riscoperta di antichi borghi ricchi di storia e di eccellenze enogastronomiche.

Vico del Gargano, città dell’amore, è una località famosa per la produzione di olio extravergine di oliva e delle arance garganiche nonché per la Paposcia vichese che ha il riconoscimento di Denominazione Comunale (De.Co.).

La manifestazione sarà seguita da una troupe televisiva di Acistorico che realizzerà un servizio televisivo che verrà trasmesso nelle settimane successive su ACI Sport TV canale 228 Sky. Il programma, che prevede la partecipazione di auto prodotte fino al 31/12/1992, avrà inizio alle 09:30 con la concentrazione dei partecipanti in Largo Fuori Porta per le verifiche tecnico-sportive e la distribuzione di gadget e accrediti, alle 11:00 ci sarà la benedizione delle autovetture, alle 11:30 inizierà la visita guidata nel centro storico con degustazione della Paposcia vichese e di altri prodotti tipici, alle 13:00 ci sarà il pranzo al ristorante l’Orto del Conte e alle 16:30 con i saluti ai partecipanti e la consegna dell’attestato di partecipazione. A conclusione ci sarà un percorso cittadino con le vetture storiche.



Pubblicato il 14 Settembre 2023