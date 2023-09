Ircss Casa Sollievo, campagna di prevenzione dei tumori testa-collo

L’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo aderirà alla campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto testa-collo, in programma dal 18 al 22 settembre. L’iniziativa – promossa in Italia dall’Associazione italiana di oncologia cervico-cefalica (Aiocc) – è denominata ‘Make Sense Campaign’ e sarà caratterizzata dall’organizzazione di giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione. In particolare l’Irccs di San Giovanni Rotondo ha predisposto per lunedì 18 settembre delle visite gratuite dei medici dell’unità di Chirurgia Maxillo-Facciale e Otorinolaringoiatria che si svolgeranno al secondo piano del Poliambulatorio Giovanni Paolo II, dalle 9 alle 14, senza prenotazione. Nelle giornate dal 19 al 22 settembre, invece, le visite si svolgeranno con prenotazione obbligatoria al numero telefonico 334 6747420 (attivo dalle 10-14, contattabile anche tramite WhatsApp).

Il motto dell’edizione italiana 2023 è ‘Hai la testa a posto?

1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita’ . “1per3 è infatti la regola da tenere sempre a mente – si legge in una nota – quando si tratta dei sintomi dei carcinomi cervico-cefalici, spesso ignorati o associati a malattie stagionali come un comune mal di gola o un raffreddore”. “Una rapida comprensione delle avvisaglie della malattia è cruciale per una diagnosi precoce, in presenza della quale il tasso di sopravvivenza sale all’80-90%, contro – conclude – un’aspettativa di vita di soli 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata”.



Pubblicato il 14 Settembre 2023