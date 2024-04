Il Foggia perde terreno dai playoff ma non la speranza a tre dalla fine

Due sconfitte di fila, tra la trasferta di Latina e quella ancora più clamorosa interna contro la Casertana dell’ex vice storico di Zeman, Cangelosi e l’ex capitano rossonero Curcio autore del raddoppio perché il prima lo aveva messo a segno sempre nella ripresa, Montalto, esce sconfitta davanti ai propri tifosi. La classifica registra il Foggia in undicesima posizione, gli stessi del Sorrento decimo con una migliore differenza rete anche se il computo delle ultime cinque gare evidenza addirittura che i rossoneri hanno fatto due punti in più. Un motivo in più per crederci a tre dalla fine con nove punti in palio. Tuttavia il primo ad analizzare i motivi della sconfitto, uscito peraltro anche espulso è stato il tecnico Cudini che ha detto nel post-gara: “Credo che l’espulsione di Tascone sia un episodio determinante con una situazione difficile da valutare col rosso. Entrambi i giocatori andavano alla ricerca della palla e non c’era volontarietà da parte di entrambi. Si è aggiunto il cambio per infortunio di Millico che ha subito una ginocchiata impunita. La squadra ha comunque dato tanto ma non è bastato. Prima di subire gol stavo effettuando il cambio ma il quarto uomo non lo ha segnalato e nella ripartenza abbiamo subito il raddoppio”. Un Foggia costretto a fare i conti anche con gli infortuni come Silvestro uscito per affaticamento al flessore, problemi anche per Tenkorang. Sulla seconda sconfitta se segna un passo indietro, mister Cudini ha concluso: “Non credo. A Latina siamo stati puniti da episodi sfavorevoli ma abbiamo giocato bene ed abbiamo dimostrato di potercela giocare contro chiunque. Sul secondo gol abbiamo peccato anche di ingenuità non riuscendo ad interrompere l’azione e consentire i cambi”. Un Foggia che sabato alle 18.30 dovrà vedersela contro il potenza a caccia di punti salvezza, ma se si vuole salire sul treno playoff almeno per raggiungere il decimo posto la vittoria esterna sarà d’obbligo per la truppa rossonera. (Ph. Calcio Foggia 1920/Antonellis).

M.I.



Pubblicato il 8 Aprile 2024