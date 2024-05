Domenica In, ospiti di oggi 5 maggio: chi c’è in studio

(Adnkronos) – Per 'Domenica In' nuova puntata oggi, 5 maggio 2024, a partire dalle 14.00 in diretta su Rai1 come sempre con Mara Venier al timone. Secondo le anticipazioni di Tv Blog, che ha pubblicato in anteprima la lista degli ospiti di oggi, la puntata partirà con uno spazio dedicato al ricordo di Toto Cutugno. Presente il figlio Niko Cutugno e tanti personaggi per rendere omaggio all'artista, da Alba Parietti a Ivana Spagna fino al giornalista Paolo Giordano. Ancora musica, quindi, con Umberto Tozzi, protagonista di un medley musicale fatto dei suoi più grandi successi e l'annuncio del suo 'The final tour, l’ultima notte rosa', che segnerà il suo addio alle scene. Quindi il cinema, spiega ancora Tv Blog, con Michele Placido ed Ornella Muti sui 50 anni del film di Mario Monicelli “Romanzo popolare“. In studio con Mara Venier anche l’attrice Lina Sastri per parlare del suo film “La casa di Ninetta” di cui è anche regista. Ritorno alla musica, quindi, Diodato a presentare il singolo 'Ti muovi' lanciato a Sanremo. Collegamento poi con l’Arena di Verona per il lancio dello show di mercoledì 8 maggio di Rai1 'Una nessuna centomila in Arena' condotto da Fiorella Mannoia e Amadeus. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Maggio 2024