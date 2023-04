Calcio Foggia 1920, sconfitta amara che lo fa scendere al sesto posto

Sconfitta amara per il Calcio Foggia contro la capolista Catanzaro. Chi pensava che magari si andasse a Catanzaro e si trovasse una squadra ancora in festa, si sbagliava di grosso, la città ed intera cittadinanza calabrese lo è ancora, ma il gruppo squadra no ed anzi ha centrato il centesimo gol il novantaseiesimo punto in un campionato dei record. Il Foggia è stato steso per giunta da un ex , Pietro Iemmello che ha realizzato doppietta, con un gol all’inizio e l’altro al sedicesimo minuto. Ha sfiorato il tris anche l’ex Bari, Pietro Cianci nella ripresa ma per fortuna senza fortuna, mentre i rossoneri hanno provato già alla mezz’ora del primo tempo a riaprire i giochi con la rete di Bjarkson ma non hanno avuto altrettanta fortuna nel pareggiarla in un punto che sarebbe stata prezioso ed avrebbe evitato la discesa al sesto posto. Nel prossimo ed ultimo turno prima dei playoff i foggiani non solo dovranno vedersela allo Zaccheria contro la Turris ma dovranno sperare che una tra Picerno o Cerignola, commetta un passo falso. Il Picerno affronterà il Pescara di Zeman che potrebbe bastargli anche un pari, mentre l’Audace Cerignola, apparsa in grande spolvero se la vedrà con la Juve Stabia che è obbligata a vincere se vuole sperare ancora in un insperato decimo posto ed in una coincidenza di risultati delle altre. Dunque, la squadra di Delio Rossi paga una scellerata gestione da parte del ‘predecessore Mario Somma che ha vanificato l’estrema rimonta compiuta da Gallo, ma i playoff si sono una lotteria e può succedere di tutto. Pertanto le dichiarazioni di mister Delio Rossi, al termine della gara, come riportato da Calcio Foggia 1920: “Nei primi venti minuti abbiamo fatto male e il Catanzaro ne ha approfittato giustamente. Secondo me la prestazione è stata buona contro un Catanzaro forte. È stata una partita aperta in cui abbiamo perso ma, secondo me, non ne usciamo battuti. Sono il quarto allenatore per questa squadra e sono arrivato da sedici giorni. Come ho già detto in precedenza non sono abituato a ragionare guardando la classifica ma penso ad una partita alla volta. Ovviamente una volta terminato il campionato si tireranno le somme e di conseguenza ci comporteremo. Dobbiamo pensare a noi stessi e a fare il meglio possibile poi in qualunque posizione arriveremo in classifica giocheremo. Credo che se le cose fossero andate bene non mi avrebbero chiamato, quindi non posso fasciarmi la testa ma devo cercare sempre di far migliorare questo gruppo”. (Ph. Calcio Foggia1920).

M.I.



Pubblicato il 17 Aprile 2023