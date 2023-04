Berlusconi ricoverato, Zangrillo: “Situazione difficile ma risponde a terapie”

(Adnkronos) – "E' evidente che sono sereno, primariamente perché stiamo facendo del nostro meglio. E sono sereno perché ho davanti un paziente che è anche un grande amico per me". Così Alberto Zangrillo, responsabile della terapia intensiva del San Raffaele di Milano dove è ricoverato Silvio Berlusconi, e medico personale del leader di Forza Italia, entrando in ospedale. "Non posso negare che c'è anche un grande coinvolgimento personale, ma è una persona che ci ha abituato a rispondere sempre al meglio e quindi anche davanti a una patologia grave, in una situazione veramente difficile, lui sta rispondendo bene alle terapie", ha aggiunto. Il Cavaliere ha trascorso la terza notte in ospedale in seguito di un'infezione polmonare. Il leader di Forza Italia, portatore di leucemia mielomonocitica cronica, anche ieri ha ricevuto la visita dei familiari e di alcuni amici di lunga data, che hanno rassicurato sulle sue condizioni dicendosi “fiduciosi” mentre resta accanto al Cavaliere la sua compagna, Marta Fascina. Zangrillo era arrivato questa mattina intorno alle 8.30, senza rilasciare dichiarazioni.

—salute/medicinawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Aprile 2023