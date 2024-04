Aborto, Schillaci: “Nessuna intenzione di modificare 194”

(Adnkronos) – "Come ha detto il presidente Meloni, noi non abbiamo nessuna intenzione e voglia di modificare la legge 194, non so perché ci sono tutte queste polemiche". Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci a margine dell’evento a Roma dedicato alla Giornata nazionale della salute delle donne, rispondendo alla domanda dei giornalisti in merito alle polemiche sul decreto del Pnrr che ribadisce la presenza delle associazioni pro-vita nei consultori. "Dobbiamo investire nel personale e rafforzarlo nei consultori. È nei nostri programmi, ora dobbiamo dedicarci alle liste d’attesa e poi abbiamo in mente di ammodernare il Ssn, che dopo 45 è un punto di orgoglio ma ha bisogno di un cambio di passo", ha aggiunto rispondendo ai cronisti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Aprile 2024