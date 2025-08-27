Attualità

Zverev, vittoria e secondo turno agli Us Open: supera Tabilo in tre set

Foto di AdnKronos
(Adnkronos) –
Vittoria all'esordio degli Us Open 2025 anche per Alexander Zverev. Il tennista tedesco, numero tre del mondo, ha battuto nella notte italiana il cileno Alejandro Tabilo, 122esimo del ranking Atp, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 7-6 (4), 6-4. Per Zverev partita quasi perfetta al servizio e solida in difesa. Il tedesco vince senza problemi il primo set 6-2 e resiste al ritorno dell'avversario nel secondo portando a casa il tie break, con soli 4 punti concessi a Tabilo, ripetendosi poi nell'ultimo parziale 6-4. Annullate tutte le sei palle break conquistate dal cileno, con Zverev che mostra così segnali di ripresa dopo le deludenti prestazioni dell'ultimo periodo. Nell'ultima uscita Slam infatti, a Wimbledon, il tedesco era stato battuto in cinque set dal francese Arthur Rinderknech, venendo eliminato al primo turno del torneo. Ora il numero tre del mondo vola al secondo degli Us Open, dove sfiderà il britannico Jacob Fearnley.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 27 Agosto 2025

