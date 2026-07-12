Attualità

Zverev scherza con Sinner: “Non mi sei simpatico, vinci sempre”. E Jannik: “So che vuoi diventare numero uno…”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Jannik ha dimostrato perché è il migliore del mondo. E' un onore essere qui, complimenti per il trionfo a lui e al suo team. Siete partiti fuori dalla top ten, oggi siete campioni Slam e numeri uno". Alexander Zverev si è complimentato così con Jannik Sinner, dopo la finale persa oggi contro l'azzurro a Wimbledon. Il tedesco non ha comunque perso il sorriso, rivolgendosi all'altoatesino con una battuta che ha fatto sorridere tutti gli spettatori presenti sulle tribune del Centrale: "Jannik, che dire. Non mi piaci più tanto, ho perso contro di te nove volte di fila…".  Zverev ha poi analizzato il suo momento: "Ho avuto due mesi molto belli, anche se abbiamo perso questa finale. Siamo arrivati qui senza nemmeno un quarto e sono arrivato in finale. Finalmente, a 29 anni, ci credo. Posso vincere questo torneo ".  Sinner ha poi preso la parola con la coppa, iniziando subito dai complimenti al suo avversario: "Come ha fatto Sasha, vorrei iniziare con tutto il suo team e la sua famiglia – ha detto l'azzurro, con grande sportività -. Hai raggiunto uno dei tuoi obiettivi, vincere uno Slam. Ce l’hai fatta a Parigi. Oggi ci sei andato vicino. Se giochi così, sono davvero sicuro che vincerai anche questo torneo. Continua così". Anche l'azzurro ha chiuso con una battuta: "So che il tuo obiettivo è diventare il numero uno al mondo. Ci sei vicinissimo. Ora dobbiamo stare molto attenti, ma intanto complimenti".  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 12 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Sinner, il trionfo a Wimbledon e la fuga di mamma Siglinde: “Sei uscita…”

46 minuti fa

Sinner, come cambia ranking e quanto ha guadagnato con trionfo Wimbledon

1 ora fa

Repubblica, Stefano Cappellini nominato direttore ad interim

2 ore fa

Wimbledon, paura Zverev: cade e resta a terra, lo aiuta… Sinner

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio