Zverev ‘rinato’ con i consigli di Nadal: “Mi ha detto che posso vincere uno Slam”

Alexander Zverev corre verso gli Us Open con tanta voglia di stupire. Il tedesco ha agguantato la semifinale nel Masters 1000 di Toronto e in questa fase della stagione è apparso più sicuro e convinto delle proprie qualità, come spiegato nel podcast 'Nothing Major Show'. Tra i tanti argomenti toccati dal numero 3 del ranking Atp, i dieci giorni passati nella Rafael Nadal Academy. Lì Zverev ha incontrato il fuoriclasse spagnolo, vincitore di 22 Slam, e si è molto avvicinato allo zio Toni, allenatore di Rafa nella prima parte della sua carriera. "Trascorrere la settimana a Maiorca è stato incredibile, ho visto l’intensità con cui Rafa giocava e si allenava. Abbiamo cenato insieme e ne sono onorato". Zverev ha raccontato alcune curiosità sul periodo passato in Spagna: "Cenavamo spesso fino all’una di notte e a metà della cena si alzava in piedi, simulando dritti potenti nell'aria, per farmi capire dove voleva che migliorassi". Zverev è il numero 3 della classifica Atp, dietro Sinner e Alcaraz, ma non nasconde il sogno di vincere uno Slam: "Non so quante volte Nadal mi abbia detto di essere più aggressivo e coraggioso. So che devo farlo, ma sentirlo da lui è diverso. Mi ha detto che quando sono passivo, sono anche vulnerabile. Crede che io possa vincere uno Slam, ma solo se sarò aggressivo nei momenti cruciali". Il tedesco ha parlato anche delle possibilità di una futura collaborazione con Toni Nadal: "Per ora, ciò che posso dirvi è che la sua agenda è piena di impegni. Credo però che l’anno prossimo possa essere più presente al mio fianco". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Agosto 2025