Zverev, nessun dubbio: “Sinner uomo da battere, ma Alcaraz è la vera stella”

(Adnkronos) –

Alexander Zverev punta su Carlos Alcaraz e 'snobba' Jannik Sinner. A pochi giorni dal trionfo di Wimbledon del tennista azzurro, che ha battuto in finale proprio lo spagnolo, riscattando così la delusione del Roland Garros e allungando al primo posto del ranking Atp. Tra i due però Zverev punta su Alcaraz: "Al momento, Carlos la vera stella del tennis", ha detto a Tennis365 a margine di un evento Adidas a Londra, "porta grande energia in campo". "Alcaraz è un ragazzo fantastico. È divertente stare con lui e ha sempre il sorriso stampato in faccia. Se riuscirà a evitare le polemiche, sarà amato tantissimo dagli appassionati di tennis", ha continuato Zverev, "sicuramente lui e Sinner sono i giocatori da battere. Io spero solo di rovinargli la festa e penso di poterci riuscire". Il numero tre del mondo, eliminato al primo turno del francese Arthur Rinderknech a Wimbledon, ha vissuto una prima parte di 2025 complicata, dopo essere arrivato in finale agli Australian Open lo scorso gennaio ed essere battuto da Sinner: "Forse non è stato il mio anno migliore, ma non credo di essere così lontano come alcuni potrebbero pensare". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Luglio 2025