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Zverev-Halys: orario, precedenti e dove vederla in tv

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(Adnkronos) –
Alexander Zverev torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista tedesco sfida il francese Quentin Halys – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam di Parigi. Zverev, che vuole approfittare della sconfitta di Jannik Sinner per provare a portare a casa il suo primo titolo Slam, arriva al match dopo aver battuto Bonzi e Machac. Halys invece ha superato Bellucci e Humbert.  La sfida tra Zverev e Halys è in programma oggi, venerdì 29 maggio, alle ore 20.15, essendo programmata come primo match della sessione serale del Philippe-Chatrier. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, vinto da Zverev nell'ultimo Masters 1000 di Miami.  Zverev-Halys, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Maggio 2026

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