Zverev e la sconfitta di Sinner al Roland Garros: “Non ho dormito…”

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Alexander Zverev non ha dormito per Jannik Sinner. Il tennista tedesco ha rivelato di aver vissuto con molta agitazione la sconfitta dell'azzurro al secondo turno del Roland Garros che, complice l'assenza per infortunio di Carlos Alcaraz, lo ha reso il favorito numero uno per conquistare lo Slam parigino, poi effettivamente vinto battendo Flavio Cobolli in finale. “Ho cercato di fingere indifferenza e ho mentito a me stesso, ma ora posso essere onesto: quando Sinner ha perso non ho dormito per tutta la notte", ha detto Zverev a Sky Germania, "per fortuna poi ho giocato il pomeriggio contro Halys e quindi ho riposato in mattinata. Ma prima del mio match è stato sconfitto anche Djokovic, ero teso e non a mio agio, contro Halys ho giocato la mia peggior partita al Roland Garros". "Dovevo per forza fingere. Non potevo andare in conferenza e dire che ero terrorizzato e molto teso", ha spiegato Zverev, "non mi avrebbe aiutato e non avrebbe aiutato nessuno, forse i miei avversari. Se ripeti una cosa per mille volte alla fine ci credi, cosi ci ho creduto fin dai quarti di finale. Era tutta una questione psicologica”. “Credo che ci siamo meritati questa vittoria in modo onesto", ha continuato Zverev, "molte persone parlavano dell’infortunio di Alcaraz o dell’eliminazione di Sinner, ma negli anni ho avuto tanta sfortuna anche io nei tornei del Grande Slam. Penso che in fondo sia normale avere un pò di fortuna in carriera e credo di essermela meritata”.

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Pubblicato il 13 Giugno 2026