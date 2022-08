Zullo: “La carenza dei medici pesa sul sistema del 118”

“La carenza dei medici pesa in modo determinante sui servizi di emergenza-urgenza. In Puglia in pianta organica sono previste 530 unit…, ma in servizio ce ne sono solo 325”: lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Ignazio Zullo. “Facendo i conti con questi numeri – prosegue – la Giunta regionale, nel redigere la delibera 1083 del 27 luglio scorso, ha dovuto fare un Accordo integrativo con le organizzazioni sindacali mediche di categoria, che inevitabilmente hanno rivisitato i presidi fissi e mobili sul territorio con l’idea organizzativa di sostituire postazioni medicalizzate con postazioni con infermiere altamente specializzato e all’eliminazione di alcuni Punti di primo intervento. Di fatto nella riorganizzazione vediamo penalizzati:

per la Provincia di Bari i Comuni di Putignano, Bari piazza Moro, Bitonto e Triggiano. Per la provincia di Brindisi: Ceglie Messapica; per la provincia di Foggia: Torremaggiore; per la provincia di Lecce: Lecce”

