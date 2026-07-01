ZTL di Roma, da oggi per accedere servirà il permesso anche alle auto elettriche e a idrogeno

(Adnkronos) – Da oggi. 1 Luglio, anche i veicoli 100% elettrici e a idrogeno dovranno essere dotati di permesso per accedere e circolare nelle Zone a traffico limitato di Roma Capitale. Entra infatti in vigore la nuova regolamentazione stabilita dalla Giunta capitolina con la delibera n. 63 del 27 febbraio 2026, che supera il sistema di accesso libero basato unicamente sulle basse emissioni del veicolo. Fino al 30 giugno le auto elettriche e a idrogeno registrate online potevano entrare gratuitamente nelle ZTL ma dal 1° luglio, invece, la sola registrazione della targa non consente più l’accesso alle aree a traffico limitato e resta valida esclusivamente ai fini della sosta gratuita sulle strisce blu. Per gli utenti già aventi diritto al permesso ZTL ordinario, come residenti e domiciliati, restano previste gratuità o tariffe agevolate a seconda della categoria. Per gli altri utenti sarà comunque possibile richiedere l’autorizzazione annuale al costo di 1.000 euro. La misura, spiegano da Roma Mobilità, nasce per gestire la crescita degli autoveicoli elettrici autorizzati all’accesso nelle ZTL, arrivati a circa 75mila, e per ridurre i livelli di congestione del traffico, migliorando anche la disponibilità di sosta nelle aree regolamentate. Restano esentate dalla richiesta del nuovo permesso alcune categorie, tra cui taxi, Ncc, Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico, titolari di contrassegno disabili, mezzi di soccorso o emergenza e servizi di car sharing.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 1 Luglio 2026