Attualità

Zoppas: “Progetti come Venexus attrattivi per giovani”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Venexus rappresenta un'opportunità per coordinare gli investimenti delle imprese verso obiettivi comuni di sostenibilità e sviluppo territoriale. Lo ha sottolineato il Managing Director di I.R.C.A. SpA, Federico Zoppas. "Tutti hanno l'ambizione di lasciare un pianeta migliore ai propri figli – ha dichiarato – e la ricerca di opportunità di investimento che vadano in questa direzione, soprattutto se coordinate tra più imprese, rende il progetto particolarmente interessante". Secondo Zoppas, iniziative di questo tipo possono produrre benefici non solo economici ma anche sociali: "Sono progetti particolarmente attrattivi per i giovani, che rappresentano il futuro delle nostre aziende e delle nostre regioni". 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 30 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Non solo petrolio, la guerra tra Iran e Usa blocca i pistacchi: stop all’export

25 minuti fa

Vicenza, 56enne abbandonato sanguinante in strada: denunciata coppia di imprenditori

36 minuti fa

Elisabetta Canalis: “Essere a Piazza di Siena un sogno, per i cavalli un amore incondizionato”

43 minuti fa

MotoGp, Fernandez vince gara Sprint davanti Martin. Solo quarto Bezzecchi

50 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio