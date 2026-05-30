Zoppas: “Progetti come Venexus attrattivi per giovani”

(Adnkronos) – Venexus rappresenta un'opportunità per coordinare gli investimenti delle imprese verso obiettivi comuni di sostenibilità e sviluppo territoriale. Lo ha sottolineato il Managing Director di I.R.C.A. SpA, Federico Zoppas. "Tutti hanno l'ambizione di lasciare un pianeta migliore ai propri figli – ha dichiarato – e la ricerca di opportunità di investimento che vadano in questa direzione, soprattutto se coordinate tra più imprese, rende il progetto particolarmente interessante". Secondo Zoppas, iniziative di questo tipo possono produrre benefici non solo economici ma anche sociali: "Sono progetti particolarmente attrattivi per i giovani, che rappresentano il futuro delle nostre aziende e delle nostre regioni".

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Pubblicato il 30 Maggio 2026