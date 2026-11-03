Zoppas (Ice): “A Eicma qualità e novità del Made in Italy, dobbiamo esserci come sistema Paese”

Matteo Zoppas, presidente di Ice Agenzia, è intervenuto all’inaugurazione di Eicma 2026, l’Esposizione internazionale delle due ruote, nei padiglioni di Rho Fiera Milano: “Qui ci sono la qualità e le novità del Made in Italy. È una filiera che viene promossa a livello internazionale e noi dobbiamo esserci come ente e sistema Paese, facendo da motore per le relazioni tra le imprese”.



Pubblicato il 3 Novembre 2026