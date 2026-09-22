Zona Asi, i consiglieri chiedono chiarezza su investimenti e regolamenti

L’ampliamento della zona Asi è al vaglio della commissione territorio del Comune di Foggia. Mentre si analizzano le carte e le tavole della variante urbanistica per circa 280 ettari, si inseguono le voci su richieste di grandi aziende che avrebbero intenzione di venirsi ad insediare nella suddetta area. Ma non c’è alcun riscontro preciso di ciò che si dice, secondo il presidente della commissione consiliare Giovanni Quarato, che aggiunge: “Ci sarebbero molte richieste per insediamenti fotovoltaici, anche con qualche contenzioso in atto, pare. Tuttavia non ho visto tutto ciò nelle carte a nostra disposizione”.

Nei prossimi giorni, per provare a chiarire tutti gli aspetti di una variante che dovrebbe arrivare in consiglio comunale il 7 ottobre, potrebbe essere fissato un incontro con il presidente del consorzio Agostino De Paolis. L’auspicio di incontrarlo quanto prima è espresso anche dal consigliere del Pd Italo Pontone: “Vorremmo capire chi sono gli investitori, quali grandi idee imprenditoriali portano, la sindaca e l’assessore al bilancio devono farci capire di più prima di andare in consiglio comunale”.

Di ampliare la zona si parla da anni, alcuni atti esaminati dalla commissione risalgono al 2022 mentre il progetto ha preso sempre più corpo negli ultimi mesi anche attraverso gli incontri di Asi, Confindustria e Comune. Sono state diverse le risposte dei consiglieri comunali alla notizia dell’approdo in commissione della variante d’ampliamento.

Il gruppo “Con” ha parlato chiaramente di “scelta per il lavoro, gli investimenti, lo sviluppo di Foggia”. Non solo un “assenso urbanistico”, insomma, ma una scelta politica precisa al centro dell’azione amministrativa”. Il consigliere De Sabato ha proposto al presidente De Paolis, in zona Asi, una “grande area di eventi” che a Foggia manca, lontana dal centro, poco fuori città, al netto (aggiungiamo) di una zona fieristica sempre più abbandonata a se stessa e con un cantiere d’ ingresso ancora chiuso.

Ma i dubbi della commissione, le domande che si sta ponendo e su cui sta lavorando, sostanzialmente, riguardano aspetti che certo non mancheranno di suscitare dibattito e adeguati interventi in consiglio comunale, con relativi tempi. Quarato parla di rapporto fra le aree del fotovoltaico e quelle produttive in senso stretto “che danno più occupazione”; del regolamento Asi circa il numero di dipendenti previsto attualmente per insediarsi nell’area. Ma soprattutto: “Quali prospettive diamo?

Ragioniamo secondo una logica anni ’70, con la grande industria che viene ad insediarsi qui, oppure diamo una spinta e un po’ di respiro alle piccole e medie imprese attraverso una serie di servizi? Intendo strade, fogne, rete internet, acqua. Più che di ampliamento dovremmo parlare di riqualificazione, che non esclude chiaramente il primo. È importante parlare con De Paolis anche di eventuali modifiche al regolamento e alle norme tecniche di attuazione, ora è il momento di farlo. Ci sono una serie di elementi che andrebbero ricuciti per dare all’Asi la nostra organica visione politica”.

Molto critica l’opposizione con il gruppo consiliare di Fdi: “279 ettari, ma oltre 120 finiscono al fotovoltaico. È questo il piano di ampliamento dell’Asi Incoronata?” Dichiarano di non essere contro lo sviluppo industriale ma chiedono un “piano vero” e fanno riferimento al Pug della città di Foggia, con cui chiedono un “raccordo, fermo da tre anni”. E aggiungono, a proposito di visione generale a partire dalla variante urbanistica in commissione Ambiente e Territorio: “Nessuna azienda elencata, nessuna compensazione per la città, nessun tavolo con cittadini e categorie. Solo una mega speculazione energetica travestita da progresso. Perché sottrarre ettari produttivi per un business dei pannelli solari? A chi vanno i canoni? Quali contratti esistono già? Foggia rischia di ritrovarsi con un’area industriale senza industrie e un territorio consumato senza ritorno”.

Paola Lucino



Pubblicato il 22 Settembre 2026