“Zip”, il nuovo gioco di logica da scoprire su LinkedIn

(Adnkronos) – Il modo in cui interagiamo professionalmente online sta cambiando, con un aumento dell'uso di elementi divertenti nelle piattaforme di networking e sviluppo professionale. Questo sembra emergere secondo una nota con cui LinkedIn annuncia il lancio di "Zip". Un esempio evidente di questa tendenza vede aumentare la popolarità dei giochi presenti sulla piattaforma. Secondo LinkedIn l'84% degli utenti di LinkedIn che gioca sulla piattaforma lo fa ogni giorno, e l'80% di questi utenti continua a giocare anche dopo una settimana. Questi numeri mostrano che i giochi stanno diventando una parte integrante della routine quotidiana dei professionisti in tutto il mondo, offrendo un modo nuovo e divertente di integrare momenti di relax con l'ambiente lavorativo.

LinkedIn ha recentemente ampliato la propria offerta ludica con il lancio di "Zip", il quarto gioco incentrato sulla logica e sull'abilità. Questo nuovo titolo si affianca ai precedenti successi "Queens" e "Tango", proponendosi come un ulteriore strumento per stimolare le capacità mentali degli utenti, promuovendo al contempo la connessione e l'interazione tra professionisti. Con una base di oltre 2,5 milioni di giocatori attivi settimanalmente a livello globale – un contesto in cui l'Italia si posiziona stabilmente nella top 10 dei paesi con il maggior tasso di partecipazione – i giochi presenti sulla piattaforma rappresentano un'opportunità tangibile per distendere la mente, favorire l'interazione informale tra colleghi e ampliare la propria rete professionale in un contesto interattivo e dinamico. "Zip" si configura come un'esperienza ludica coinvolgente che arricchisce ulteriormente la gamma di giochi di logica disponibili su LinkedIn. Offrendo agli utenti la possibilità di esercitare le proprie facoltà cognitive, il gioco si propone anche come un mezzo per rafforzare le relazioni professionali attraverso la sfida amichevole tra colleghi e contatti. Questa dinamica rappresenta un approccio creativo per approfondire e consolidare i legami in ambito lavorativo, sfruttando il divertimento condiviso come catalizzatore di interazione e collaborazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Marzo 2025