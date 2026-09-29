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Zidane, gaffe del giornalista dopo Belgio-Francia: “Sono con l’allenatore del Real Madrid”

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(Adnkronos) – Un giornalista 'cade' in una gaffe con Zinedine Zidane. È successo nel post partita di Belgio-Francia, match valido per la seconda giornata di Nations League che la Nazionale transalpina ha vinto 1-0. Accogliendo Zidane per l'intervista, un reporter di Espn si è confuso, presentandolo come "l'allenatore del Real Madrid", e provocando il sorriso dell'ex giocatore della Juventus. "Siamo a Bruxelles con l'allenatore del Real Madrid…", ha detto il giornalista, che si è subito accorto del suo errore e si è fermato. Immediate le risate di Zidane, che lo ha corretto: "Allenatore della Francia". Allora il reporter ha ricominciato: "Scusate, di nuovo. Siamo a Bruxelles, dove la Francia ha battuto il Belgio 1-0. Sono accanto al grande allenatore, Zinedine Zidane".  "Salve", è stata quindi la risposta di Zizou, che non è riuscito a trattenere un altro, imbarazzato, sorriso.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Settembre 2026

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