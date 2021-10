Zeman vuole una reazione: “Credo nei miei ragazzi”

Zeman in conferenza stampa alla vigilia della gara in casa contro il Monopoli ha fatto il punto in casa Foggia: “Quando abbiamo palla attacchiamo. Noi abbiamo fatto 14 tiri e 8 nello specchio loro cinque e hanno approfittato degli errori (in riferimento al Palermo che domenica ha vinto 3-0, ndr). Hanno trovato subito la via del gol dopo quattro minuti, ma la squadra ha giocato in modo poco razionale”. Sull’attacco ha detto: “Dobbiamo trovare i tempi giusti e fare meglio”. Sulla situazione infortunati: “Markic ha un problema al tendine d’Achille, Maselli ancora out, e Di Pasquale non è pronto, anche se si sta allenando non ha i ritmi. Gli altri sono a posto”. Il Foggia alla vigilia di un tour de force, questa volta a questo giro: “Il mio compito è mettere il migliore undici in ogni partita e se non ci sono particolari problemi non cambierò- Tutta la settimana abbiamo lavorato sulla tattica, ognuno sa quello che deve fare e se c’è riuscito il lavoro lo sapremo durante le partite”. L’obiettivo ed analisi di queste prime otto giornate, da parte del tecnico di risposto a domanda mirata: “Ottica futura, io ci credo e penso che questa squadra possa competere se non avessimo perso punti a Latina, saremmo stati secondi. La classifica è anche abbastanza corta, ma anche con il Bari capolista speriamo di poterlo avvicinare. Il campionato è equilibrato, la mia squadra ha possibilità di migliorare, io ci credo e spero anche i miei ragazzi”. Sul Monopoli, il mister boemo ha detto la sua: “Di solito si sapeva tutto dell’avversario. Conosciamo l’avversario, vedremo se riusciranno a fare quello che vogliono. A tre? In tanti giocano più a cinque. Se giocano a tre ci possono favorire, ma sono squadre e partite difficilmente leggibili, dove ci sono rilanci e ripartenze micidiali. Prenderemo le giuste misure. Martino ? C’è anche Garattoni ma non vi svelo nulla”. Sulle prossime avversarie: “Bari è la formazione più forte, ed è in testa, anche se non sempre ha vinto dominando. Il derby con il Bari è molto sentito da ambedue le tifoserie”. La probabile formazione del Foggia con il consueto 4-3-3: Alastra; Garattoni, Girasole, Sciacca, Martino; Rocca, Rizzo Pinna, Petermann; Di Grazia, Ferrante, Curcio. (Ph. Calcio Foggia 1920).

