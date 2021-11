Zeman :“Vogliamo sempre migliorarci”

Il maestro Zdenek Zeman domenica sera ha festeggiato la millesima presenza in panchina e lo ha fatto con il suo Foggia con una vittoria schiacciante ai danni della Paganese di mister Grassadonia, suo allievo ai tempi di ‘Zemanlandia’. Allo ‘Zaccheria’ si sono visti 3480 spettatori tra abbonati e paganti. Di fronte c’era la Paganese che in trasferta ha uno score deficitario tranne contro la capolista Bari dove ha sfiorato l’impresa e trovato il pari, ma in casa la squadra campana ha strappato risultati di tutto rispetto. Il Foggia, invece, dal canto suo quasi sempre non si fa condizionare da chi ha di fronte e dopo tre pari consecutivi è tornato alla vittoria mettendo a referto. ben 19 gol da quando è iniziato il campionato e soltanto dodici reti subite in tredici gare. Un sesto posto in classifica con vista sulle prime posizioni non distanti. La prestazione trionfante contro la Paganese ha visto anche il ritorno al gol di Curcio, il quale ha realizzato una doppietta e sfiorato il poker. L’unica nota dolente forse è quella di Ferrante, in gol nel primo tempo sullo scadere ed uscito anzi tempo per fuori gioco. Nella gara disputata contro i campani sono rimasti a scopo precauzionale i due titolari, Petermann e Rocca. Un Foggia che ha fatto un bel regalo per i 49 anni compiuti dal proprio patron, Nicola Canonico. A fine gara mister Zeman come si evince dal sito ufficiale, ha tracciato il punto e caricato la squadra come solo lui sa fare; “Non sarò mai soddisfatto. Oggi hanno fatto benino, speriamo di migliorare. Abbiamo provato in allenamento le loro giocate preparate per chiuderle in un modo o nell’altro. Ci è venuto difficile bloccarli perché sono molto organizzati come squadra. Non credo che eravamo timorosi, abbiamo costruito lentamente da dietro dando tempo all’avversario per sistemarsi. Nel secondo tempo abbiamo giocato più in profondità e abbiamo fatto qualche giocata. A Curcio vorrei di nuovo dare la fascia da Capitano ma la società ha voluto assegnarla a qualcun altro. Dobbiamo gestire meglio alcune cose cercando di ribaltare il gioco e non siamo ancora al punto giusto. Se non ci sono tecnica e velocità non va bene. Preferisco che si corra di più sia in fase difensiva che offensiva. Garofalo ha fatto bene in queste due prestazioni. Tuzzo ripeto è un ragazzo con tante qualità e ci manca il fisico dove deve migliorare ma il ragazzo ha un futuro e quando troverà maggiore convinzione, migliorerà. La vittoria di questa sera è importante per riprendere la marcia e capire che possiamo giocarcela contro tutti. La Paganese è una delle squadre organizzata. Ferrante ha sentito tirare la coscia quindi ho preferito cambiarlo. Hanno fatto benino ma per vincere la partita sempre speriamo di migliorare. La classifica non mi interessa bisogna solo cercare di non far scappare le altre squadre”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

