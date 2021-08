Zeman: “Vogliamo essere protagonisti e migliorarci”

Dopo la vittoria contro una buona ed organizzata Paganese in Coppa Italia di C, il maestro Zdenek Zeman si appresta a fare il suo debutto stagionale in campionato da guida tecnica del Foggia per la quarta volta. La città ed il tifo foggiano è in visibilio e seguiranno nel numero consentito la squadra al seguito nella lontana trasferta di Viterbo, contro la neopromossa Monterosi Tuscia. Il tecnico ha risposto alle domande dei giornalisti raccolte dall’Ufficio Stampa del Foggia. La guida tecnica è partita rispondendo sulle possibili avversarie e dalla voglia di crescita dei suoi senza nascondersi: “Il Foggia vuole trovare posto tra i protagonisti e penso che la squadra è capace di lottare per un risultato positivo sul campo. Ci sono squadre più attrezzate e più esperte ma spero che con grande volontà e voglia di fare si possano raggiungere questa squadre. Per me siamo una squadra che può fare bene ma dobbiamo lavorare tanto e i giocatori devono applicarsi ed avere la voglia costante di migliorarsi. Mi auguro che riescano a crescere tutti i calciatori e a mettersi in luce tutti ma arrivare in Nazionale non è una strada facile. Dobbiamo migliorare tanto, la squadra lo sa e ci vuole il tempo per amalgamarsi”. Non è escluso infatti che di qui al 31 agosto possa arrivare almeno un altro tassello a completare l’organico di mister Zeman. A livello tattico il Foggia non cambierà atteggiamento, parola del boemo: “Mi aspetto un miglioramento dopo una settimana in più di lavoro nei meccanismi ed ingranaggi. Dal punto di vista fisico stiamo bene, a parte gli infortunati Tuzzo e Galatoni che non saranno convocati. Mi aspetto progressi sul piano tattico. Spero che la mia squadra riesca a proporre il suo gioco e poi è normale che c’è sempre l’avversario di fronte, ma non stravolgerò la squadra. Ferrante per me sta bene ed è a disposizione poi sceglierò se utilizzarlo in pieno, parzialmente o se non utilizzarlo”. Intanto in casa Foggia l’ultimo arrivato il giovanissimo Volpe, scuola Juventus, di provenienza dalla Cremonese, sul possibile avvicendamento con Alastra, il boemo ha detto la sua con schiettezza, come sempre; “Volpe si è allenato con la Cremonese fino al giorno prima di venire qui, quindi fisicamente sta bene è un portiere giovane ed in prospettiva però le gerarchie si conquistano sul campo e per il momento ho fiducia in Alastra”. Almeno per il momento Alastra continuerà a difendere i pali dei rossoneri dall’inizio, Una pillola anche sull’importanza dei tifosi al seguito: “Sono contento che ci saranno i tifosi a supportarci a Viterbi. Mi auguro anche che non succeda nulla tra i tifosi locali ed i nostri. Spero che i tifosi ci sospingano ad esprimerci al massimo”. Nello specifico di avversario che gioca con il 3-5-2 ma che diventa un 3-3-4, il boemo ha annunciato battaglia contro un suo ex allievo: “D’Antoni è stato un mio giocatore a Salerno e gli auguro le migliori fortune. Le squadre neopromosse specie all’inizio hanno una marcia in più. Hanno alcuni giocatori molto esperti ma anche noi abbiamo i nostri”. Sulla formazione titolare però non si è voluto sbilanciare, pre-tattica o idee già chiare, il tecnico dei Satanelli ha concluso: “Abbiamo ventiquattro giocatori e la formazione la faccio i base a quello che vedo sul campo. Non ho un undici titolare, anzi lo sono tutti e gli undici si decidono in base alla prestazione e risultati”. (Ph. CalcioFoggia1920).

M.I.

