Zeman: “Un punto guadagnato”

Il Calcio Foggia ha conseguito il suo secondo punto di fila, anche se tutti in primis i tifosi si sarebbero aspettati una vittoria contro un modesto ma ben organizzato Monterosi Tuscia, invece, alla fine c’è stata pari e patta come all’andata. Anzi, all’andata terminò a reti inviolate mentre a questo giro con un gol per parte, e con i rossoneri che hanno trovato la rete del pari al novantesimo, ma soprattutto ci si aspettava una reazione di forza da parte del Satanello che purtroppo non ha mai dato in campo la sensazione di poter portare in saccoccia i tre punti, Merito anche della squadra avversaria che ha saputo leggere bene la partita ed è venuta allo ‘Zac’ a giocarsela quasi a viso aperto, bloccando le vie centrali e le fasce, oltre a beneficiare di un Curcio ‘non illuminato’ e del bomber ed ariete del Foggia, Alexis Ferrante, scarsamente servito. C’è molto da lavorare e pensare meno alle avversarie che precedono i rossoneri, perché si rischia di produrre soltanto un dispendio energetico a livello mentale. Ovviamente la strada maestra da seguire per Zeman ed i suoi ragazzi è quella del lavoro. Pertanto, ecco le dichiarazioni del tecnico rossonero, come si evince dalla pagina ufficiale del club: “Il Foggia non è riuscito a giocare per i tre punti perché nella costruzione siamo stati imprecisi. Brava la squadra avversaria che è uscita fuori nel secondo tempo andando in vantaggio. Non ci siamo arresi e abbiamo trovato il pareggio. Non mi sono lamentato della squadra e non lo faccio ora. Una squadra costruita da capo con giocatori senza esperienza, ha dato tutto quello che poteva. C’è la finestra di mercato e se si può migliorare con altri innesti va bene. Per come è stata costruita la squadra per me ha fatto miracoli. Spero che si recuperano gli infortunati in questa pausa. Dobbiamo fare dei richiami di preparazione. L’attacco per segnare ha bisogno dei rifornimenti e quando mancano gli attaccanti non ci arrivano per questo abbiamo costruito poco. Dobbiamo essere più concentrati”. Qualche battuta l’ha detta, ai microfoni ufficiali, anche Rizzo Pinna, autore del gol che è valso il punto per il Foggia: “È una grande gioia il primo gol tra i protagonisti con il Foggia. Ho seguito l’azione e sono riuscito a mettere la palla in rete. Non era facile come partita e abbiamo subito il gol, ma siamo riusciti a pareggiare. Abbiamo fatto un buon girone di andata e sono fiducioso per il proseguo perché c’è un bel gruppo. La sensazione è che, con squadre che si difendono così tanto è difficile per tutti. Il nostro obiettivo è lavorare ogni settimana e seguire il mister. Sicuramente vengo utilizzato sia esterno che mezzala. Sono contento perché il mister ha fiducia in me e devo prendere spunto dai suoi insegnamenti. Il primo anno nei professionisti mi sono adattato e penso di aver fatto un percorso di crescita ma devo continuare a lavorare”. (Ph.Calcio Foggia).

M.I.

