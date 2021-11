Zeman sprona la squadra:“Dobbiamo chiuderle prima, mi aspetto di più dagli attaccanti”

Il Foggia questa sera allo ‘Zaccheria’ affronterà la Fidelis Andria nella gara di Coppa Italia di serie C. Il tecnico boemo ha presentato la gara: “Nella gara contro il Picerno ha avuto il suo peso il campo, ma siamo noi che ci dobbiamo adattare a questo tipo di situazioni, visto che sono omologati per la Serie C. Secondo me giochiamo troppo come possesso palla, ed abbiamo tirato anche in più rispetto agli avversari, ma non riusciamo a realizzare. E’ normale che dietro si rischia qualcosa con tre rigori che erano evitabili saremmo potuti essere in una posizione diversa in classifica”. Sui rossoneri convocati ed a disposizione la guida tecnica ha detto, come si evince anche dal video del sito ufficiale: “Si può fare tutto nel calcio, domani (oggi, ndr) avrò a disposizione solo 18 giocatori e possiamo fare tutto. Avevamo sei attaccanti ora ne ho tre in meno, ma si può adattare chi sta. Il problema è mentalità di andare a cercare il gol invece di cercare di costruire perché c’è il centrocampo che costruisce. Ci aspetta una partita diversa da quella del campionato, perché hanno cambiato allenatore e modo di giocare. Sarei contento di ripetere il risultato del campionato ma dobbiamo fare noi la partita e non aspettare loro”. Sul piano fisico mister Zeman ha risposto anche ai fischi di una parte del tifo organizzato: “Penso che stiamo meglio rispetto ad altri sul piano della corsa ed impegno. Ho visto la protesta della Curva che per me è ingiustificata, perché i giocatori stanno lottando sempre e fanno errori tecnico-tattici, ma l’impegno assoluto non è mancato”. Su possibili scelte il tecnico del Foggia ha risposto mandando anche qualche ‘stilettata’ alla stampa: “Di solito facciamo maggiormente gol nei secondi tempi perché se stiamo sotto, si cerca di recuperare e perché stiamo meglio fisicamente degli altri e corriamo di più. Siamo una squadra già seconda in classifica delle sessanta squadre di C che tira più in porta e il problema consta che quei tiri non sono realizzati. Hanno addirittura scritto che giochiamo con il 4-5-1 che poi forse è vero (ride, ndr) perché mi sforzo di far capire che chi gioca davanti sono gli attaccanti che devono cedere il passo ai centrocampisti per la costruzione. Non riusciamo perché vedo che c’è preoccupazione e vogliono la palla da fuori, ma da fuori diventa tutto più difficile. Sono però contento di quello che stiamo facendo ed è normale che mi aspetto dagli attaccanti qualcosa di più. Rocca non sarà della gara insieme a Di Grazia, Merola, Markic, Nicoletti e Petermann. Purtroppo gli infortuni fanno parte del gioco e speriamo di recuperarli al più presto. Recuperare dopo tre giorni è molto dura e pesa sempre. In ogni caso ci proveremo con i sostituti e spero che lotteranno per mantenersi il posto nelle prossime gare”, Sul confronto con la dirigenza il mister ha concluso: “Ho avuto modo di confrontarmi con la dirigenza ed ho detto la mia e ho cercato di spiegare ma non solo sulla partita in sé ma in generale. Poi di cosa abbiamo parlato potete immaginarlo. Ci manca qualcosa in fase di intercettazione palla, ma siamo sempre sul pezzo e possiamo migliorare anche nelle ripartenze”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

