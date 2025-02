Zeman, sospetta ischemia cerebrale: cos’è e quali sono le conseguenze

(Adnkronos) – L'allenatore Zdenek Zeman è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo una sospetta ischemia cerebrale. A febbraio 2024 era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara a seguito di alcuni problemi al cuore e lo scorso ottobre era stato colpito da un ictus che gli aveva causato un'emiparesi al braccio destro. Ma che cos'è l'ischemia cerebrale? "E' una malattia causata dalla riduzione di apporto di sangue (e conseguentemente di ossigeno) al cervello. Esistono due forme di ischemia cerebrale. La cosiddetta ischemia focale è confinata in un'area limitata del tessuto cerebrale e può essere causata da un trombo o da un embolo che bloccano il flusso del sangue in un arteria. L'ischemia globale coinvolge invece più zone del cervello ed è caratterizzata dalla riduzione o addirittura dall'interruzione del flusso del sangue verso quest'organo. Il risultato è sempre una carenza di ossigeno, che deve essere affrontata il prima possibile per evitare gravi conseguenze". Lo sottolinea l'Irccs Humanitas di Rozzano (Milano) sul proprio sito. Quali sono le cause dell'ischemia cerebrale? "L'ischemia cerebrale può avere cause diverse – precisano gli esperti dell'Humanitas – Le cause più comuni sono rappresentate dall'aterosclerosi dei vasi che portano sangue al cervello; dalle malattie cardiache (in particolare la fibrillazione atriale) che possono determinare la formazione di emboli che attraverso il torrente circolatorio raggiungono i vasi cerebrali e li ostruiscono; dalla cosiddetta malattia dei piccoli vasi che determina occlusione di piccole arteriole e che riconosce come fattori predisponenti l'ipertensione arteriosa e il diabete. Vi sono poi cause più rare, come i difetti della coagulazione, alcune malattie genetiche, la dissecazione dei vasi cerebrali, l'utilizzo di alcuni medicinali e droghe". Quali sono i sintomi dell'ischemia cerebrale? "L'ischemia cerebrale può presentarsi con sintomi di gravità variabile. Fra i principali sono inclusi: problemi alla vista (come cecità da un occhio e visione doppia); difficoltà a parlare; difficoltà a muoversi e a coordinare i movimenti; perdita di conoscenza; senso di debolezza a un braccio, a una gamba a una metà del corpo o esteso a tutto l'organismo". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Febbraio 2025