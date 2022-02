Zeman: “Siamo stati sul campo superiori, sono contento della mia squadra”

Un Foggia che ha vinto e lo ha fatto convincendo per giunta contro un ex squadra del maestro Zeman, in cui per circa un decennio ha mosso i suoi primi passi da tecnico delle giovanili dei rosanero. Il Foggia ha strappato gli applausi dei poco più dei 4mila tifosi presenti allo ‘Zac’ ed è tornato alla vittoria che mancava da tanto e troppo tempo. Nel frattempo sono diminuiti i punti di penalità, ma dall’altra gli infortuni e giocatori che hanno contratto il Covid hanno fortemente penalizzato la squadra di Zeman che richiede grandi energie fisiche oltre che a livello psichico. Martedì sera allo ‘Zaccheria’ ha vinto il calcio quello bello, fatto di giocate e ricerca del gioco, in velocità, sovrapposizioni e tagli e di insistere senza fermarsi. Zeman ha voluto ringraziare i suoi ragazzi, togliendosi qualche ‘sassolino’ come si suole dire, le sue dichiarazioni ai microfoni ufficiali: “A me sembra che questa squadra viene accusata che non gioca e non fa bene. Secondo i numeri nei tiri, nei recuperi palla siamo prima squadra, nei passaggi Foggia terza, nel possesso palla siamo secondi, passaggio nella tre quarti passaggi progressi e filtranti siamo primi. Sono numeri delle 24 partite. Per me gioco c’era sempre poi manca qualche punto per errori arbitrali non è colpa della squadra. Penso che come individualità il Palermo è superiore a noi ma oggi ci siamo imposti e hanno dimostrato che possiamo fare meglio di loro. Come squadra sono soddisfatto ma non solo per il risultato ma sul campo anche con i numeri dimostriamo di fare bene. Ferrante tira in porta più di tutti in campionato. Dalmasso mi ha dato soddisfazione perché è cresciuto molto. Potrebbe avere occasioni anche in altre partite di parare e spero che faccia bene sempre. Di Paolantonio e Garofalo hanno fatto bene forse un po’ fermati all’ultimo ma è normale perché hanno lavorato tanto. L’azione del gol del Palermo c’è stato un passo falso del portiere che si è fatto male e il gol è regolare perché nel regolamento non c’è niente che vieta di segnare in un modo istintivo a porta vuota. Sul campo quello che sente di fare il giocare in quel momento ma penso che i miei non l’avrebbero fatto il gol in questa situazione. Non lo so se ci sono spazi stretti dietro e corriamo meno pericoli. Sono poche squadre che contro di noi giocano a calcio. Hanno fatto due o tre occasioni buone e non si può negare. Come squadra sono superiori a noi ma le partite si giocano e la squadra ha dimostrato di voler vincere. Di Pasquale non doveva giocare ma ha la testa dura ed è stato dentro fino a quando riusciva. Rocca ha fatto esami clinici e Alastra starà fuori ancora per un po’. La squadra sta dimostrando con i numeri ma non con i risultati. Sono contento di quello che sta facendo la squadra. Abbiamo 38 punti sul campo con una squadra che non era favorita”. Felicissimo per la vittoria quanto per il gol, l’ex Avellino e Monterosi, Alessandro Di Paolantonio al termine della gara ha detto sempre ai microfoni ufficiali: “Sono più che soddisfatto della prestazione della squadra. Adesso siamo tornati sulla strada giusta ma dobbiamo continuare così. Il gruppo è pieno di ragazzi bravissimi che ci hanno spiegato quello che vuole il mister. Nella mia carriera ho fatto anche la mezzala e il mister mi dice spesso di non aver paura di entrare in aria di rigore. Dedico il mio gol a mia madre che era presente allo stadio e alla squadra”.

M.I.

