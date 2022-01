Zeman: “Siamo in emergenza, dal mercato aspetto un altro paio di rinforzi”

Che sia tornata la pace in casa Foggia, non v’è ombra di dubbio, però Zeman forse dall’alto della sua esperienza e schiettezza che l’ha contraddistinta nella sua lunga carriera di tecnico non le manda a dire e così ha fatto anche nella conferenza stampa, svoltasi al sabato dalla sala dello ‘Zaccheria’. Le sue dichiarazioni come si evincono dal sito ufficiale della società rossonera: “Dei giocatori che sono arrivati sono soddisfatto perché hanno qualità e spero che le mettano a disposizione della squadra. Garattoni, Sciacca e Markic sono infortunati e Petermann Dalmasso, Maselli, Vigolo e Ferrante che hanno il Covid. Sulla partita brutta contro il Latina è stato un problema di squadra e abbiamo sbagliato su piano tecnico e tattico”. A centrocampo ed in attacco, sono giunti rinforzi: “Di Paolantonio è un centrocampista buono che ha i mezzi giusti per aiutarci mentre Turchetta è un attaccante esterno ma l’ho provato anche centrale al posto di Ferrante. Ci sono due giorni di mercato e non so cosa accadrà. Ho trovato un altro attaccante che per me è un Baiano secondo. Il mercato termina lunedì e bisogna risolvere la situazione di diversi giocatori. Attualmente possiamo convocare solo 15 con già tre giocatori nuovi. Chi ha fatto due o tre allenamenti dei nuovi arrivati è difficile entrare negli schemi e non saranno inseriti bene nella squadra ma giocheranno a calcio comunque”. Sul suo futuro il tecnico ha glissato asserendo che ha la testa a questa stagione: “Penso a quest’anno poi si vedrà ma ora devo pensare a quello che accade quest’anno. In questo momento non sono convinto delle pretese della società. Dal mercato così come eravamo andavamo bene e avevo soddisfazione. Penso che deve arrivare un altro difensore centrale e forse un centrocampista anche se chi abbiamo chiesto non viene. Con la mancanza di Garattoni e Rocca potrebbe giocare solo Martino che torna dal Covid ma non è in perfette condizioni dopo la malattia. I tifosi devono stare vicino alla squadra e aiutarla ma ovviamente anche gioire e piangere in base alle situazioni. Non ero d’accordo per l’allontanamento di Pavone che è stato fatto subito dopo la partita con il Presidente arrabbiato come eravamo anche noi. Una persona come Pavone che ha fatto la storia come giocatore e allenatore non era giusto porsi così. Sono contento del reintegro del diesse Pavone”. Un Zeman non soddisfatto evidentemente dalle dinamiche del mercato mafa bene a restare concentrato sulle dinamiche di campo. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

