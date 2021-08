Zeman ritorna allo ‘Zac’ in Coppa Italia contro la Paganese

Il Calcio Foggia targato Zeman –Pavone e Canoninco domani farà il suo debutto allo Zaccheria per la prima gara ufficiale della stagione, nello specifico di Coppa Italia. Allo ‘Zac’ approda la Paganese, per il primo turno di Coppa Italia di C, non quella competizione che da la ribalta nazionale, ma pur sempre una Coppa che dà prestigio, minutaggio nelle gambe e chi la vincerà avrà la possibilità di saltare dei turni agli eventuali playoff, salvo poi dovesse anche vincere il campionato diretto, in quel caso ci andrebbe la finalista perdente. I rossoneri, però, hanno dato importanza in passato alla competizione e l’hanno alzata già due volte, e vincere fa sempre bene e compatta un gruppo. Pertanto ‘Sdengo’ il boemo fa sul serio ed oggi in conferenza stampa dallo stadio di Foggia ha detto: “E’ una competizione ufficiale e bisogna cercare di fare il meglio possibile. La squadra non è al meglio, ma non mi aspetto neanche che gli avversari lo siano. Fino a ora abbiamo fatto tutto quello che bisognava fare, per fortuna non abbiamo avuto grossi infortuni, e la preparazionè andata al meglio dal punto di vista della fisicità”. Uno dei nei acquisti forse quello più di spessore, Alexis Ferrante, insieme a Markic, potrebbe essere panchinaro, il tecnico ha detto la sua: “Lo conosco da tanto tempo, lo abbiamo scelto come nostra punta centrale da subito. In questo momento però ha un problema al ginocchio e valutiamo attentamente se poterlo rischiare o meno, magari anche per uno scorcio di gara”. Su che tipo di Foggia aspettarsi e sulla condizione l’ex tecnico del Lecce, Avellino, ma anche di Roma e Lazio ha detto: “Mi aspetto si riesca a mettere in pratica quello su cui abbiamo lavorato. Non mi aspetto cose eccezionali e che tutto fili liscio, ma la squadra ha dimostrato spirito di impegno e volontà di migliorarsi”. La capienza dello Zaccheria sarà ridotta a 2500 spettatori e le emozioni saranno molto limitate, il tecnico ha detto la sua: “Ci rimango male quando non vedo lo stadio pieno. Spero possiamo dimostrare per i presenti la nostra gratitudine. Tanto forse dolente per il tecnico quello sul calciomercato, la risposta del tecnico: “Non mi aspetto niente, la rosa è completa dato che abbiamo doppioni in tutti i ruoli, può andare bene così. Per essere competitivi bisogna crescere e che i ragazzi imparino a conoscersi. Abbiamo rinnovato quasi tutta la squadra tranne Curcio, Rocca, Garofalo e Di Jenno. Quattro abituati a stare a Foggia, mentre gli altri devono inserirsi nella squadra e nell’ambiente”. Chiusura con un voto bassino al diesse Peppino Pavone sul mercato. Sarà il primo segnale di qualche screzio? Lungi da noi pensarlo, è la verità ma il direttore sportivo forse diligentemente ha lavorato per acquisire giovani e forza lavoro, al tecnico boemo la forza di assemblare i cocci. Il giudizio del tecnico boemo al mercato dei Satanelli: “È stata allestita una squadra che secondo me ha delle qualità ed è abbastanza giovane, avendo una età media di 23 anni. Per ora gli do un 6, poi spero che durante la stagione sarà da 9”. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

Condividi sui Social!