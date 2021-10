Zeman: “Questa squadra se la può giocare con tutte”

Il Foggia doveva tornare allo vittoria e lo ha fatto in perfetto stile Zeman. Ci vuole ancora un po’ di tempo per vedere la squadra al 100%, ma di sicuro con la prestazione di ieri è sulla buona strada, e sicuramente è stata la miglior prestazione stagionale in campionato. Una gara perfetta con un’unica sbavatura di una sola disattenzione in 90’ minuti più recupero, dove a salvare il risultato sul punteggio di parità è stato Garattoni, ma le note liete sono tantissime: dall’abbraccio del capitano Curcio con Zeman al momento del gol, la triangolazione partita sempre dal numero dieci con lo zampino anche di Ferrante e la finalizzazione di Merola, il gol di Ferrante su una palla inattiva ed inoltre, una gara ordinata in difesa senza subire gol. Il Foggia sta compiendo il suo percorso di crescita ed in attesa del posticipo di giornata tra Avellino e Catanzaro e Catania vs Turris, si gode la settima posizione in classifica.

CUORE; QUALITA’ E DETERMINAZIONE ROSSONERA – Carattere, determinazione, qualità tecniche e cuore la forza del Foggia, oltre alla vittoria in sé. sono le caratteristiche del Foggia di Zeman che nel primo derby di Puglia, come aveva annunciato il boemo alla vigilia, ha iniziato il suo campionato, si spera di vertice. Un Foggia superiore per tecnica e condizione fisica ha fatto la differenza contro una Fidelis Andria ben organizzata ma che ha dovuto soccombere contro la superiorità tecnica dei rossoneri e maggiore voglia di vincere. Zeman come aveva fatto intuire sia nel post gara contro le Vespe e nella presentazione della gara contro gli andriesi era soddisfatto della prova dei suoi ed infatti ha confermato l’undici in toto di domenica scorsa: Alastra tra i pali, Nicoletti, Girasole, Sciacca e Garattoni; in mediana Gallo, Pertermann e Rocca; ed in attacco Merola, Ferrante e Curcio, il capitano. Al quattordicesimo il primo vero squillo da parte dei rossoneri con Petermann, con un tiro centrale ma Dini ha parato. Al trentunesimo momento clou per due motivi: dopo un tiro del numero dieci rossonero, sugli sviluppi della ribattuta dei difensori giunta nuovamente sui piedi del capitano, quest’ultimo (Curcio) ha intravisto uno spiraglio in mezzo a due giocatori andriesi ed ha lasciato partire una sciabolata che ha perforato la difesa, ma l’altra notizia è l’abbraccio al suo tecnico, a significare di quanto il rapporto con il suo mister è saldo e si fortifica di giornata in giornata. La prima frazione di gioco si è conclusa con il Foggia avanti di uno a zero. Nella ripresa i diavoli rossoneri sono partiti con maggiore vigore e sulle ali dell’entusiasmo per il gol trovato a fine primo tempo. L’Andria ha provato ad impensierire ma senza mettere in difficoltà mai, il portiere Alastra. Al 54’ Curcio ha calciato sopra la traversa. Mentre al sessantunesimo Ferrante, sugli sviluppi di una punizione battuta magistralmente da Petermann, ha insaccato di testa svettando più alto dei difensori avversari. Al 65’ è giunto il capolavoro al culmine di una triangolazione, iniziata dall’intelligenza tattica di Curcio, con Ferrante che ha servito un cioccolatino per la finalizzazione realizzata da Merola. A sei minuti circa dalla fine più recupero, quasi gloria per i padroni di casa con Bubas, in gol contro il Campobasso, ma non contro il Foggia. A tempo scaduto ci ha provato per il poker, il subentrato Di Grazia con l’altra nota simpatica da registrare: un Zeman molto disteso che dopo il tre a zero, ha completato per la prima volta da quando è iniziato il campionato, la batteria dei cambi. La partita si è conclusa con il risultato a senso unico della squadra ospite, per 0-3 e la prossima gara per il Calcio Foggia è contro il Messina in casa propria allo ‘Zaccheria’. La Fidelis Andria, invece, sarà impegnata nella difficile trasferta contro il Catanzaro, impegnato quest’oggi in Irpinia contro l’Avellino.

LA VOCE DEI PROTAGONISTI – La società del Calcio Foggia 1920 ha messo a disposizione in presenza mister Zeman e Alexis Ferrante. Il primo a parlare e ne riportiamo alcuni passaggi è stato Zeman estremamente raggiante. “Avevo detto che il nostro campionato iniziava oggi perché avevo visto progressi già dalla scorsa partita e di questo passo possiamo competere con gli altri nel campionato. Il discorso che quando Curcio fa gol è bravissimo e quando non lo fa per me non è così. E’ un giocatore unico ed esperto di categoria ed ha più talento. Penso che la squadra possa fare bene ma ci possono essere partite dove la squadra farà bene ma altre in cui farà peggio. A me interessa che la squadra entri in partita con la giusta mentalità e ci provi sempre”. Un Foggia insomma in fieri per Zeman che se gioca da squadra può dire la sua per lottare con tutti. Ferrante, l’ex Ternana ancora in gol ha detto: “E’ stata una delle partite stagionali più belle, stiamo crescendo ed allenando la testa per non prendere gol e chiudere le gare. E’ un onore essere allenati da Zeman. Dobbiamo continuare a lavorare ed ad affrontare ogni partita come se fosse una finale. Mi godo il momento per il gol ma siamo già proiettati alla prossima partita. Dedico però il gol ai miei figlia ed alla mia famiglia che questa sera sono venuti a vedermi giocare”. Ha concluso così l’attaccante foggiano che in coppia con Curcio e Merola, sta trovando la sua dimensione da bomber, lanciato a quota tre gol ed all’inseguimento di Starita del Monopoli a quota cinque. (Ph. Calcio Foggia 1920).

