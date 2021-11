Zeman: “Quattro punti in meno sono pesanti, ma faremo di più sul campo”

Si è svolta regolarmente la conferenza stampa di mister Zdenek Zeman quest’oggi alla vigilia di Catania-Foggia e soprattutto un giorno dopo la conferenza fiume del legale del Foggia, del presidente Nicola Canonico ed alcuni dirigenti. La penalizzazione pesa come un macigno e ci si affiderà al ricorso d’urgenza per sperare in una riduzione, anche se il regolamento fin troppo severo ed aspro c’è e difficilmente può essere sovvertito. Il Calcio Foggia, tuttavia, in mattinata presso la propria sala stampa dello ‘Zaccheria’ ha messo a disposizione il tecnico boemo che ha toccato tutti i temi rispondendo alle domande dei giornalisti, come si evince dal video ufficiale presente sul sito del Calcio Foggia. Ecco le dichiarazioni

Questa mattina ha parlato l’allenatore del Calcio Foggia, Zdenek Zeman alla vigilia della trasferta di Catania. Ecco le sue dichiarazioni con un passaggio cruciale dove ritorna anche sulla decisione esclusivamente societaria di aver tolto la fascia da capitano a Curcio: “La squadra pensa al campo. Personalmente credo che sono problemi della società anche se quattro punti in meno non sono positivi vuol dire che faremo di più per recuperare. Per gli infortunati rientra solo Ferrante gli altri non sono ancora disponibili. Conoscendo Curcio non credo sia positivo toglierli la fascia da Capitano ma se la società pensa così va bene. È tanto per me il numero di panchine del Foggia che ha il maggior numero spero di incrementare e fare qualcosa di positivo. Dalmasso è per ora fuori dalla lista dei 24 giocatori e può subentrare solo se uno dei due portieri si infortuna. Il ragazzo ha fatto progressi e potrebbe essere a disposizione se dovesse servire. Rocca continua ad avere problemi che non riesce a risolvere speriamo che con il riposo possa guarire prima. Domani spero di ritrovare la squadra come l’altra domenica, abbiamo provato qualcosa in settimana cercando di migliorare alcuni aspetti. Per quanto riguarda il Catania è una squadra esperta anche se hanno dei problemi in campo con giocatori squalificati e infortunati e poi anche a livello societario”. Un Foggia che si potrebbe ripresentare con l’undici che ha battuto la Paganese ed il rientro in campo dal primo minuto nei tre di centrocampo da parte di Petermann, con Maselli però che difficilmente si accomoderà in panchina. (Ph.Tess Lapedota).

