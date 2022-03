Zeman: “Non siamo riusciti a imporre i nostri ritmi”

Il Foggia ancora una volta non è riuscito ad archiviare il match dopo che si era portato in vantaggio e nelle ultime cinque gare i Satanelli hanno raccolto otto punti, perdendo soltanto contro la Turris e trovando il pari contro Bari e Taranto ma che se rapportato e allargato alle ultime dieci giornate, ha perso complessivamente quattro volte, pareggiato sempre per quattro volte e vinto soltanto in due casi, contro Monopoli in trasferta e contro il Palermo. Vittorie queste ultime non banali, ma non continuative, quello che è mancato alla squadra di Zeman, un gruppo di ragazzi molto giovani che si impegnano, corrono e che hanno cercato di assimilare gli schemi del boemo, ma che peccano spesso inesperienza anche con gli elementi più di esperienza, di recente sta mancando il bomber Ferrante, autore di dodici reti, ma a secco da un po’ di giornate. Nello specifico contro il Taranto ha pesato l’errore del giovane Dalmasso, decisivo nell’altro derby con il Bari ma che lo era stato anche nella gara contro gli Jonici, specie nella prima frazione di gioco. Negli altri reparti poco da obiettare perché la difesa con Nicolao, terzino di spinta, Di Pasquale, Sciacca, Garattoni spesso e volentieri ha fornito ottime indicazioni anche in termini di gol. Più altalenante il centrocampo, dove nonostante in tante gare ha sfoderato colpi da biliardo con il suo play Pertermann, o con le ali Garofalo e Di Paolantonio, sono mancati Rocca e Maselli, fermati dagli infortuni, con quest’ultimo nel suo momento di miglior forza, mentre Gallo e Rizzo Pinna non si sono mai tirati indietro quando sono stati chiamati in causa. Dell’attacco c’è poco da raccontare se non che non vive un grandissimo momento, anche se di recente sono andati in rete Curcio e Merola, gli altri compagni di reparto stanno faticando soprattutto l’ultimo arrivato in casa Foggia, Turchetta, forse ancora non integratosi e che sta facendo rimpiangere probabilmente al diesse Peppino Pavone di non essersi accaparrato dal Cittadella, Cuppone che invece ha scelto Potenza e sta portando punti pesanti con i suoi gol. La classifica registra il Calcio Foggia a 41 punti rispetto al Picerno a quota 40 con una gara in meno e prossimo avversario domenica allo Zaccheria. Tuttavia, Zeman ha detto la sua ai microfoni ufficiali di Calcio Foggia nel post-gara del pari conseguito allo ‘Iacovone’: “Abbiamo ripetuto la partita contro il Bari nel primo tempo e nel secondo tempo era difficile con il Taranto che ha fatto queste palle lunghe, mentre noi cercavamo di giocare la palla senza riuscirci. Il gol non dipende da Dalmasso che si era fatto male perché ha detto che stava bene. E’ mancato in attacco la finalizzazione come anche contro il Bari. Il campo è peggiorato nel secondo tempo e noi essendo abituati a giocare con la palla a terra non ci siamo più riusciti. Penso che l’arbitro ha fatto tanti sbagli ma fa parte del calcio specialmente in questa serie. Dobbiamo prima arrivarci ai playoff ma spero che si giocano sui campi puliti e asciutti. Dalmasso ha giocato dal primo minuto perché Alastra non è ancora pronto soprattutto su un campo così rischiava una ricaduta nell’infortunio”. Probabile che dalla prossima potrebbe tornare Alastra, ma principalmente il Foggia deve porsi come obiettivo la ricerca della vittoria, senza più additare alibi, a campi pesanti o arbitraggi non consoni. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

