Zeman: “Non mi interessa chi segna”

Si ritorna in campo e questa volta la truppa rossonera guidata da mister Zeman affronterà una Fidelis Andria in trasferta galvanizzata dalla vittoria contro il Campobasso per 1-3, anche se agli onori della cronaca è balzato più il gesto di fair play del Campobasso, premiato con riconoscimento dalla Lega Pro per aver restituito il gol alla formazione andriese. Ieri in casa Foggia tramite la piattaforma Zoom, l’Ufficio Stampa del CalcioFoggia 1920 ha messo a disposizione il tecnico Zdenek Zeman che ha parlato dei suoi ragazzi, stato di forma e prossimo match. Le sue dichiarazioni e disamina: “Ogni volta che si gioca una partita è quella più importante. Per quanto riguarda i cambi io li effettuo quando qualcosa non va o quando qualcuno non ha più energie fisiche. Ho detto a fine gara con la Juve Stabia che il nostro campionato inizia domani (ieri, ndr) per la squadra perché deve capire che bisogna giocare come hanno fatto domenica”. Sulle difficoltà che nasconde la partita con la Fidelis Andria, la guida tecnica dei rossoneri ha detto: “Le insidie di questa gara partono dal terreno di gioco non in perfette condizioni ed ovviamente nell’altra squadra alla quale bisogna prestare attenzione. In campo domenica i calciatori dialogato un po’ di più rispetto a prima ma bisogna saper leggere le situazioni e risolverle”.Sul possibile turnover e cambiamenti nell’undici, Zeman ha tracciato il punto senza dare indizi sulla formazione che schiererà: “In squadra non ci sono problemi fisici tra i giocatori ma la formazione non la dico mai prima. Per quanto riguarda Ferrante sicuramente vorrebbe fare tanti gol, ma non deve rompere le porte per segnare dato che si può anche piazzare la palla, spesso vogliamo esagerare con i tiri troppo forti. Di Jenno fisicamente sta bene ma lo vorrei più attivo, gli ho dato l’opportunità di giocare nell’amichevole la settimana scorsa ma non ha approfittato nel farsi vedere. La squadra fisicamente sta rispondendo bene con le partite che abbiamo disputato sembra che sia avanti anche rispetto agli avversari e dal punto di vista mentale ho visto miglioramenti. Questi giocatori hanno sempre giocato un calcio diverso quindi devono sforzarsi nel capire questo gioco e metterlo in pratica”. La Fidelis Andria gioca con un 3-5-2 che si trasforma in 3-3-4 in attacco ma dai suoi il tecnico ex laziale ha risposto chiaramente su cosa si aspetta anche da alcuni nomi individualmente che gli è stato chiesto: “Il progresso è che la squadra ha giocato assieme ma bisogna sforzarsi di arrivarci prima possibile. Non mi interessa il singolo, chi segna, ma l’aspetto di come si costruisce un’azione per arrivare in rete. Il programma è sempre giocare e vincere tutte le partite. Abbiamo cominciato a lavorare con un gruppo nuovo e per me siamo a buon punto ma dobbiamo continuare a migliorare e crescere. Tra i vari Foggia che ho allenato questo lo classifico secondo dopo quello del 2010”. Ad arbitrare la gara che si disputerà alle 18 allo stadio ‘Città degli Ulivi’ è il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato da Maninetti e Niedda e quarto ufficiale Alessandro Recchia.. Il prefetto della BAT, con la partecipazione del sindaco di Andria e delle Forze dell’Ordine hanno vietato la vendita di tagliandi ai residenti della provincia di Foggia, nei comuni San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia. (Ph. Calcio Foggia).

