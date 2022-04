Zeman: “Non abbiamo giocato bene, ma l’obiettivo resta ancora in piedi”

Solo un pari non può bastare alla compagine foggiana che prima di domenica era reduce da un poker di vittorie e prestazioni molto offensive e con ‘goleade’ annesse. Ma ogni gara va vissuta e la Vibonese che è sempre con un piede in più in D, anche se l’unica speranza di poter accedere ai playout è che la Fidelis Andria non faccia più punti nelle restanti partite e di migliorare la propria differenza reti al momento peggiore rispetto a quella biancoazzurra. Ma a prescindere da questo mero dato statistico la compagine calabrese se l’è giocata in qualche modo così come aveva fatto mettendo in difficoltà anche la squadra che ha poi vinto il campionato, il Bari, ma in quel caso perdendola nei minuti finali. La squadra della Capitanata nonostante fosse il miglior attacco e giocasse contro il peggio attacco della categoria ha impattato, e allo svantaggio iniziale realizzato da Turchetta al 28’ p.t. ha pareggiato con Spina otto minuti dopo nella stessa frazione di gioco. Mister Zeman in conferenza stampa ha analizzato il passaggio a vuoto della sua squadra, come si evince anche dal sito ufficiale: “Siamo stati confusionari in campo e sbagliato due gol in apertura. Non siamo stati lucidi come in altre occasioni specie in mezzo al campo e l’ultima palla di Vitali andava sfruttata meglio. Fisicamente la squadra sta bene però ammetto che non abbiamo giocato bene e la Vibonese contro le squadre di vertice ha sempre sfoderato prestazioni importanti. Mancano tre partite e l’obiettivo resta sempre lo stesso, migliorare la posizione per i playoff”. La prossima partita per il Foggia si disputerà lunedì prossimo contro il Catanzaro, reduce dalla sconfitta inaspettata contro il Monterosi. (Ph. Calcio Foggia),

M.I.

Condividi sui Social!