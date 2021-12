Zeman: “Nel girone di ritorno dobbiamo sfruttare il fattore casa”

Stranezza del caso del campionato di questa stagione 21/22 che si chiude l’anno solare con la prima di ritorno ed il Calcio Foggia oggi affronterà il Monterosi allo stadio ‘Zaccheria’. Ieri mattina dalla sala stampa della società del Satanello ha parlato alla vigilia Zdenek Zeman che ha chiesto ai suoi ragazzi di proseguire con il massimo impegno e di migliorare il bottino casalingo: “Ogni partita è difficile. Quella di Avellino per vedere gioco bello bisogna averlo da entrambe le squadre. Siamo riusciti a recuperarla anche se dovevamo farlo prima. Ci aspetta una partita complessa ma con i comportamenti giusti e mettendo in pratica quello che sappiamo fare può diventare facile. La squadra fisicamente è più leggera ma stiamo bene sul piano fisico e di corsa”. Su cosa si aspetta dal suo Foggia, il tecnico ha concluso: “Domani bisogna saper leggere bene la partita perché sappiamo quali sono le difficoltà. Dobbiamo fare qualche richiamo durante la pausa senza esagerare per non appesantire le gambe. Merkaj sono contento per la gara di Avellino perché ha fatto bene purtroppo per il suo tiro ma loro vogliono rompere la rete e non ci riescono. Conosco l’allenatore mi auguro che riusciamo a leggere la sua tattica. Ha fatto 4 pareggi 1 vittoria e 1 sconfitta e si basa sulla fase difensiva. Di Grazia e Merola stanno migliorando spero che saranno a disposizione dopo la pausa. Per ora classifica dice che il Bari è primo ma sul piano di gioco ci sono squadre come la Turris che giocano meglio. Nel giorno di ritorno bisogna sfruttare le gare da giocare in casa per fare sempre meglio”. Non è mancata la stilettata al Bari da parte del boemo che evidentemente l’ha messa nel mirino, ma la priorità in casa Foggia deve essere quella di guardare al proprio orticello e fare meglio dello scorso campionato. (Ph. Calcio Foggia).

