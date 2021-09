Zeman: “Mi aspetto un miglioramento dagli attaccanti”

Giornata di vigilia per molte squadre di C del girone C ed in particolare in casa Foggia, c’è grande concentrazione perché i Satanelli hanno vinto in campionato soltanto alla seconda giornata in casa allo ‘Zac’ contro il Potenza, poi hanno arrancato e perso anche una gara casalinga contro la Turris. E’ tempo però di crescita non solo dal punto di vista fisico ma anche a livello psicologico per i ragazzi di Zeman che domani affronteranno una pericolosa Juve Stabia, molto difensivista ed allo stesso tempo letale nei contropiedi. Zeman, messo a disposizione quest’oggi dal Calcio Foggia ha tracciato il punto in vista della gara che si disputerà allo ‘Zaccheria’ domani alle ore 14.30. Le parole e dichiarazioni del mister: “Molto spesso contro di noi gli avversari si chiudono dall’altra parte e siamo noi che non abbiamo ancora capito i momenti per entrare ed aggredire gli spazi che si creano. Mi aspetto una partita tra due squadre che vogliono vincere. La partita dallo scorso anno è stata giocata, mentre quest’anno hanno cambiato tanto e noi pure, poi ogni gara ha la sua storia. Mi aspetto che la mia squadra sia più aggressiva”. Poi il tecnico boemo ha fatto il punto sui giocatori: “Garattoni ha fatto bene e spero non faccia rimpiangere Martino. Non credo che dipenda dalle caratteristiche dei giocatori se ancora non si riesce a fare il gioco che vogliamo. Forse in partita parlano poco tra loro i calciatori e devono capirsi di più. Nell’ultimo tempo stanno migliorando in questo aspetto e speriamo che ci riescono domani. Ho sfidato Novellino diverse volte ma non ho ricordi particolari contro le sue squadre. E’ un allenatore esperto e con le sue squadre però ho sempre fatto bene. Non sono convinto che sei punti sono pochi visto che noi ne abbiamo uno di meno”. Su cosa si aspetta dai suoi, Zeman ha concluso la sua disamina: “Mi aspetto una squadra che voglia giocare e imporre il proprio gioco. Le squadre nuove hanno degli sbalzi e noi essendo una squadra nuova ne stiamo avendo, perciò dobbiamo capire come fare bene. Penso che l’unica brutta partita si sia vista a Latina anche se in quel caso pur avendo giocato male avremmo potuto vincere senza rigore. Tuttavia, bisogna entrare in area di rigore per vincere le gare. Dagli attaccanti in primis mi aspetto miglioramenti. Mi aspetto dalla squadra in generale un calcio più propositivo ed aggressivo. Spero le gambe rispondano nel migliore dei modi”. Ad arbitrare sarà il signor Luciani della sezione di Roma a dirigere la gara contro la Juve Stabia. (Ph. Calcio Foggia 1920).

M.I.

