Zeman: “Mi aspetto un bel regalo di compleanno dai miei giocatori”

Il Foggia di Zeman, ieri pomeriggio dopo la rifinitura è partito alla volta di Chiavari. Per un confronto da serie B contro l’Entella che nelle ultime stagioni ha stazionato spesso in serie cadetta e mettendo in mostra diversi giocatori poi approdati in A. Di fronte ci sarà la squadra di mister Volpe che nel girone B è arrivata dietro Modena, Reggiana e Cesena, realizzando ben 62 gol e giocando con la formazione tipo del 4-3-1-2. Il Foggia all’andata domenica scorsa ha vinto sul rush finale 1 a 0 con rete di capitan Curcio ma sarebbe un grosso errore andare a Chiavari per difendere il risultato, d’altronde Zeman non ha mai giocato per difendersi, al massimo sfruttando al meglio le ripartenze ma le sue squadre ed anche questo suo Foggia è votato all’attacco, anche se l’obiettivo primario resta quello di portare a casa il risultato, con due possibilità su tre nel caso specifico dei rossoneri. Ieri in conferenza stampa, prima della partenza ha parlato il tecnico boemo, come riportato dal sito ufficiale, Zeman (che oggi compie 75 anni) ha detto: “Regalo di compleanno? Sono contento ed abituato a festeggiare da allenatore e spero siano i ragazzi a farmi un bel regalo ed alla città. Non dobbiamo sbagliare nulla e mettere in campo ciò che sappiamo fare. Le squalifiche pesano e ci sono squadre che giocando dal Primo Turno sono penalizzate da questa situazione. Ma sentiamo la città vicina e vogliamo andare avanti”. Sull’obiettivo, Zeman ha proseguito: “Rispetto alla gara contro l’Avellino troveremo una squadra che gioca a calcio ed ha esperienza. I nostri tifosi ci daranno la carica a lottare su ogni pallone e non temo l’avversario ma spero che la mia squadra collabori in tutte le fasi di gioco”. Campo sintetico, il direttore di gara il signor Di Graci di Como, mentre il presidente della Virtus Entella, Gozzi, prima della gara consegnerà la maglia dell’Entella a Zeman col numero 75 per omaggiare il maestro per il suo compleanno. La probabile formazione del Foggia a Chiavari questa sera, con il consueto 4-3-3: Dalmasso; Garattoni, Sciacca, Girasole, Nicolao; Rocca, Petermann, Di Paolantonio; Merola, Ferrante, Curcio. Mancheranno Gallo, Di Pasquale e Rizzo, squalificati e Buschiazzo convocato ma non al meglio. (Ph. Calcio Foggia).

