Zeman “L’impegno dei ragazzi non è mancato, la contestazione non ci sta”

Mercoledì sera si è consumato il turno di Coppa Italia di Lega Pro con il derby tra Foggia e Fidelis Andria. In campionato era finita con un tondo tre a zero per la squadra di Zeman contro la precedente guida tecnica per la squadra andriese, a questo giro invece si è concluso con il punteggio finale di 2-3, per il Foggia doppietta di Garofalo, mentre per gli ospiti Bubas ad aprire le marcature e la doppietta decisiva da parte di Di Piazza. A dispetto della gara di campionato vinta e dominata dal Foggia, questa volta la truppa rossonera aveva soltanto 19 giocatori a disposizione e molti come Vigolo, Tuzzo, ma non gli unici a debuttare dal primo minuto. Dall’altra parte evidentemente seppur aiutata da episodi girati in proprio favore, la Fidelis Andria di mister Ginestra ha avuto più coraggio e determinazione a portare a casa l’intera posta in palio. Gli andriesi accedono così al turno successivo e tra le migliori otto squadre della serie C che stanno dando peso e valore alla competizione. Infine, per il Foggia di Zeman, al netto di decisioni arbitrali da rivedere, in media con il livello scadente ed inadeguato della categoria che ogni domenica si assiste, sarebbe sbagliato addossare le colpe delle sconfitte a capitan Curcio, additato come capro espiatorio da qualcuno. I rigori li sbaglia anche il campione d’Europa, Lorenzo Insigne, peraltro lanciato proprio da Zeman, ma sicuramente il tecnico foggiano avrà da lavorare nei prossimi giorni affinché la propria squadra ritrovi maggiore fiducia negli ultimi metri e specie dentro l’area, a volte impalpabile. Ultima nota stonata della serata, sono stati i fischi della tifoseria organizzata nei confronti della squadra, ingenerosi per quanto recita l’attuale classifica in campionato (settimo posto ed a quattro dal secondo, ndr) e perché seppure la squadra è uscita sconfitta contro un’avversaria modesta ma che al Primo Turno di Coppa ha espugnato anche il San Nicola, l’impegno di cui ha parlato anche il boemo nel post-gara non è venuto meno. Riportiamo pertanto le dichiarazioni di mister Zeman al termine della sconfitta dove si è soffermato su diversi punti, delineando la situazione infortuni e la strada per tornare al successo: “Penso che la squadra ha cercato la vittoria e cercato di giocare. Non siamo stati fortunati con le decisioni dell’arbitro con due falli riguardanti i due gol e poi il rigore sbagliato. Non siamo bravi a crossare dai trenta metri molto spesso siamo andati dentro l’area senza lucidità. Sul calcio di rigore si può anche sbagliare sia sul tiro che sulla respinta del portiere perché non si immagina mai che un rigore possa essere sbagliato. Anche su altri tiri siamo troppo lontani. Ci vuole più convinzione su questo tipo di palloni. Rispetto ad altre partite abbiamo giocato più dentro l’area ma il problema è che non è arrivata la palla sui nostri giocatori. La squadra ha cercato di fare qualcosa purtroppo con i cross dai trenta metri dalla porta è sbagliato ma provare va bene anche se bisogna migliorare questi palloni. Petermann non lo so se recupera vedremo se ha ancora problemi anche se clinicamente è guarito. Maselli ha fatto bene, è un regista e si vede poi dipende da come si muovono gli altri davanti a lui”. La guida tecnica ha poi concluso la sua disamina su tifoseria ed altre situazioni: “I tifosi si sono lamentati loro vogliono i risultati ma a questa squadra si può rimproverare tutto tranne che l’impegno. Vogliono fare anche se non ci riescono. Non c’è nessuna situazione per me oggi abbiamo vinto senza errori arbitrali e senza rigore sbagliato. il campionato è lungo, giocare durante la settimana con la Coppa pesa più per gli infortuni che per le partite”. (Ph. Tess Lapedota).

M.I.

