Zeman: “L’entusiasmo ci darà una spinta in più”

Il derby dei derby, almeno in Puglia, tra Bari e Foggia, due squadre che non c’entrano nulla con la Lega Pro si daranno battaglia al San Nicola in uno stadio probabilmente che supererà quota 15 mila tifosi, con l’unico neo dell’assenza della tifoseria avversaria, in quanto c’è stato l’ennesimo schiaffo e divieto del GOS che per quanto ci possano essere pericoli, non comprende e non potrà capire che il calcio è festa, è romanticismo anche tra tifoserie rivali, dove peraltro, i gruppi organizzati biancorossi non entreranno in virtù dello sciopero conclamato sino a quando non tornerà la capienza al totale. Ma ieri è stato il tempo della vigilia del derby, sia a Bari che a Foggia. In casa Foggia dalla sala stampa dello Zaccheria ha parlato mister Zeman che ha caricato il gruppo squadra e toccato diversi temi: “Il Bari è primo in classifica senza problemi. È una squadra esperta hanno giocatori che hanno giocato in categorie superiori. Partita difficile ma spero che lo sia per tutte e due le squadre. Noi dobbiamo mettere in campo entusiasmo. I giocatori pochi conoscevano Franco Mancini mentre noi lo teniamo nella mente anche perché ha fatto bene in entrambe le squadre. Vorrei trovarmi al posto del Bari ma dobbiamo recuperare qualcosa durante il campionato. Abbiamo grosse possibilità di migliorare. Otto punti di differenza sono quelli fatti sul campo ma penso che i punti sono quelli che abbiamo meritato”. Sulla sua squadra il boemo ha detto: “Il Foggia si gioca una partita di interesse importante ma sono sempre tre punti non cinque se vinciamo. Giocheremo a Bari per fare bene come sempre. Le partite si decidono da tutte le parti. Il Bari gioca più centrale mentre noi giochiamo più sulle fasce vedremo come bloccarli. Sul pressing ci alleniamo e proviamo poi in campionato non sempre troviamo le misure giuste e ancora non ci siamo. Voglio che il portiere imposta veloce il gioco e spesso per paura si preoccupano ma bisogna sempre imporre qualcosa. Spero che si fanno veloci tutte le rimesse ma anche le punizioni devono essere battute velocemente. Bisogna rispettare il Bari per quello che è ma sanno gestirsi. Dobbiamo mettere entusiasmo e voglia di fare per metterli in difficoltà”. Un’ultima battuta sui tanti derby da tecnico vissuti contro il Bari e molti in credito con la fortuna in favore del tecnico rossonero: “Nei derby vissuti in passato il Bari mi ha portato fortuna con delle vittorie. Il pubblico c’era sempre purtroppo ora con le limitazioni influisce molto. Nicoletti è tornato dopo un infortunio ha recuperato ed è a disposizione. Vediamo se giocherà. Giocando in casa abbiamo preso due volte la multa che pesa sulla società. Vorrei che i tifosi stiano vicino alla squadra incoraggiando i calciatori e basta. Se i tifosi non possono essere presenti è perché si prevede che possa accadere qualcosa di grave”. La probabile formazione di Zeman col 4-3-3: Alastra; Garattoni, Sciacca, Girasole, Martino (Nicoletti); Rocca, Petermann, Gallo; Merola (Merkaj), Ferrante, Curcio. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

