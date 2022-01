Zeman: “La mia squadra ha grande voglia di giocare a calcio”

Vigilia di campionato ed in casa Foggia ha parlato mister Zdenek Zeman. L’avversaria sarà il Latina di mister Daniele Di Donato. In mattinata il tecnico ha caricato la squadra e detto la sua in modo sempre schietto. Dichiarazioni riprese dal sito ufficiale rossonero: “Non era da aspettarsi questa sosta lunga. Abbiamo fatto i richiami di preparazione tra Natale e Capodanno poi abbiamo lavorato sul piano fisico e tecnico. Ma una sosta così lunga non ci ha fatto bene”. Sosta che non è andata giù a tutti i tecnici e società, ma che evidentemente Ghirelli, il numero Uno della Lega Pro ha preso decisioni seguendo altri criteri, anche mettendo impegni ogni tre giorni. Per il mercato il tecnico ha detto: “Sul mercato sono contento di questa squadra che ha fatto bene finora e può migliorare. La società vuole rinforzare la squadra e glielo faccio fare. Abbiamo molte assenze tra squalifiche, infortuni e Covid. Ci manca il ritmo della partita ma spero che domani la ritroviamo per miracolo. Sono convinto che questo è un buon gruppo. Ci sono ancora tamponi da fare e bisogna valutare chi ci sarà. Di portieri ad oggi ne abbiamo solo uno”. Una sorta di conta in casa Foggia, ma sull’avversario il boemo ha dichiarato: “Il Latina è difficile valutare come stanno oggi. All’andata giocavano molto con difensori e portiere lasciando spazi che non abbiamo approfittato. Hanno fatto risultati ma bisogna vedere come si presenteranno domani”. La guida tecnica rossonera ha concluso: “La mia squadra ha grande voglia di giocare a calcio. Tra gli infortunati sono recuperati Di Grazia e Merola che sono a disposizione e spero che possano dare una mano anche se non per tutta la partita. Avevamo quattro esterni e a una squadra vanno bene. Vitali che è arrivato siamo in cinque bisogna ora valutare come e quando impiegarli. Rizzo e Vitali sono convocati in panchina hanno giocato sempre e si sono allenati“.

M.I.

