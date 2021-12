Zeman “Il cambio di tecnico complica un po’ ma ci siamo”

Per il Calcio Foggia è vigilia di Campionato, i rossoneri domani affronteranno il Catanzaro di mister Vincenzo Vivarini. Subentrato al posto dell’arrogante mister Calabro che non è riuscito a dare un’identità alla squadra calabrese. Questa mattina, invece, dalla sala stampa dello ‘Zaccheria’ prima della partenza alla volta della Calabria ha parlato l’allenatore rossonero, Zdenek Zeman che ha invitato tutti a stare molto attenti e sottolineando come il cambio di panchina potrebbe dare una spinta in più alle aquile calabresi. Le dichiarazioni del tecnico come si evincono dal sito ufficiale: “Fuori ci sono sempre Markic, Alastra, Merola. Per quanto riguarda Rocca parte con noi mentre Di Grazia no. Si parla di mercato come tutti ma siamo fermi e bisogna valutare ancora eventuali scelte. Una buona squadra il Catanzaro costruita con gente importante. Hanno cambiato allenatore e hanno giocatori che vogliono farsi vedere quindi è peggio per noi”. Sugli obiettivi suoi e di squadra, il boemo non si è sbilanciato: “Penso una partita alla volta senza fare i conti su cosa si farà nelle altre. Abbiamo fatto finora bene e 28 punti sul campo non sono pochi in un campionato difficile con squadre importanti rispetto al Foggia. La prima vittoria delle mie 100 è stata a Catanzaro me la ricordo per il gol di Fratena. L’erba dello ‘Zaccheria’ ora va bene. Cambiare allenamenti dal sintetico al naturale può avere delle difficoltà”. Infine, sulla possibile formazione e sul bomber Ferrante la guida tecnica ha concluso: “Per Ferrante sono contento che ha scelto Foggia, l’avevo già avuto a Roma portandolo in panchina a Firenze. Ha fiducia in me come io in lui. Il corso allenatori in serie D sono contento di aver partecipato aspetto sempre che gli allievi mi chiedono qualcosa. Ho fatto qualche partita quindi è normale che porto la mia esperienza per quello che ho vissuto. Su Nicoletti posso dire che mi piace come giocatore però fisicamente non è ancora a posto. Se si gioca a 3 giocheremo in un modo, stessa cosa se giocheranno a 4 in difesa”. Ma è ovviamente alquanto improbabile che Zemani possa giocare con una difesa a tre, almeno inizialmente. (Ph. Calcio Foggia),

M.I.

Condividi sui Social!