Zeman: “Il Bari è capolista ma senza dominare, a noi interessa la prestazione e far gol”

I saggi dicono che vincere è l’unica cosa che conta, forse non si sbagliano, ma se ci sono le prestazioni spesso arrivano anche i risultati e la squadra di Zeman già con il apri contro la Juve Stabia aveva creato una quantità copiosa di azioni offensive raccogliendo solo un punto in rimonta, ma contro la Fidelis Andria, la squadra rossonero ha giocato a senso unico. Il Foggia allo ‘Zaccheria’ ore 17.30 di domenica affronterà il Messina. Le parole di Zdenek Zeman che ha parlato in co0nfereza stampa dalla sala stampa dello ‘Zac’: “Per me ho un gruppo sano e spero non perda la testa alle prime sconfitte ne sulle vittorie. Sono rimasto molto contento della prestazione ed anche loro si rendono conto che giocando in un certo modo possiamo vincere le partite”. Sulla possibile candidata alal vittoria finale la guida tecnica rossonera ha detto: Per ora non si capisce chi potrebbe esserlo. Anche il Bari non ha dimostrato di dominare nonostante sia primo”. Su cosa invece il Foggia vuole, il mister non ha dubbi: “Personalmente non cerco i record ma voglio dare alla squadra un gioco ed un’identità. Dalle sconfitte si impara ma non significa ciò che le voglio perdere. Il calcio è sport di contatto e ad Andria qualcuno ha preso qualche botta, vedremo chi sarà in campo”. Uno Zeman comunque poco restio a cambiare il suo undici, forse se lo dovesse farà opterà al massimo per due cambi, ma quasi sicuramente lasciando invariato il reparto d’attacco che ha giocato a memoria: “Penso che ad Andria il gruppo ha fatto bene più il singolo in sé che con una giocata può fare la differenza. Curcio? E’ un ragazzo sano ma un po’ emotivo che risente delle tante critiche che ci sono state nei giorni scorsi, ma il ragazzo è contento e fa gol”. Sul Messina prossima avversario: “Ho visto la gara con del Messina contro il Bari e si è vista la differenza. Abbiamo giocato contro i siciliani in Coppa e li conosciamo ma dobbiamo ringraziare Volpe in quella circostanza che ha fatto molte parate. Siamo però migliorati rispetto alla gara di Coppa. Abbiamo creato azioni più pulite e dobbiamo migliorare la concretizzazione”. Un Zeman che ha concluso stimolando e punzecchiando il suo tridente e che nel corso della conferenza ha prima mandato una stilettata alla capolista e poi all’avversaria dominata dal Bari, contraddicendosi quasi con quanto aveva dichiarato poco prima. Ma Zeman è un maestro nel tirare l’attenzione su di se e lasciar lavorare la squadra al meglio con meno pressioni possibili e chi è venuto dopo il boemo, pur facendo razzia di trofei e facendosi chiamare con soprannomi da primi della classe, non potranno mai uguagliare l’ex tecnico di Lazio e Roma, dal suo calcio offensivo alla battaglia per il doping contro i potenti. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

