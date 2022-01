Zeman fa tornare Pavone e firmano sino al 2023

Nella tarda serata di ieri il Calcio Foggia 1920 ha comunicato un ribaltone che era nell’aria già dalle prime ore del pomeriggio. La nota del club: “Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver rinnovato l’accordo per un ulteriore anno con il Mister Zeman, il Direttore Sportivo Pavone, e tutto lo staff tecnico. Il Presidente Nicola Canonico commenta con soddisfazione ed entusiasmo questo nuovo accordo: ‘Siamo felici di aver trovato la giusta intesa e aver prolungato già da ora il rapporto con tutto lo staff tecnico che sancisce così la continuità del progetto Foggia’. Prosegue dunque all’unisono e incessantemente il lavoro di tutta la dirigenza rossonera per perseguire i più ambiziosi traguardi”. Domenica era avvenuto in modo inaspettato per addetti ai lavori e tifoseria, l’esonero del saggio ed abile stratega del calciomercato, il direttore sportivo Peppino Pavone, colui che ha scritto pagine memorabili sportive del Foggia, ed insieme al dirigente sollevato dall’incarico, aveva mandato segnali forti e chiari, già nella conferenza post-gara Zdenek Zeman. Nel pomeriggio, dopo una presunta diserzione all’allenamento odierno, c’è una lunga chiacchierata con i tre attori protagonisti della rinascita del Calcio Foggia, ovvero tra il presidente Nicola Canonico, il direttore sportivo (esonerato) Peppino Pavone e Zeman. Questo colloquio durato ore, si è concluso pacificamente con stretta di mano sorrisi e nuova determinazione per raggiungere all’unisono l’obiettivo prefissato, ma soprattutto con un rinnovo per un’ulteriore stagione, quella prossima. La testa pertanto già da quest’oggi dovrà essere proiettata al difficile impegno di domenica contro la Juve Stabia a Castellammare di Stabia, vietato sbagliare ma il Foggia è pienamente consapevole delle proprie responsabilità e vorrà riprendere a correre più degli altri. (Ph. Calcio Foggia).

M.I.

