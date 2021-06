Zeman è il nuovo allenatore del Foggia, oggi la firma

Si è svolta una serata memorabile, all’insegna dei ricordi e delle emozioni. La festa del calcio foggiano, che il 12 maggio di quest’anno ha compiuto la bellezza di 101 anni di storia. “Un secolo di Stelle – Foggia Leggends” l’evento organizzato dal Calcio Foggia 1920 insieme all’Associazione “Rossoneri Per Sempre”, per poter far riabbracciare seppur non fisicamente, i campioni di un tempo e coloro che hanno scritto pagine memorabili della gloriosa storia del Foggia. Il tutto vissuto dalla Tribuna e dal campo per chi ha giocato. A scendere in campo tre rappresentative in un triangolare, la prima formazione composta dalle glorie rossonere, la seconda dallo staff e dirigenti attuali ed ex del Foggia e una rappresentativa dei giornalisti locali. Tra le bandiere rossonere, le presenze di Gianni Pirazzini, Peppino Pavone (prossimo a diventare diesse in tandem con Zeman tecnico), e la famiglia Nocera a rappresentare il bomber Vittorio ed alcuni tra i protagonisti di Zemanlandia, da Beppe Signori (acclamato dagli spalti), Nuccio Barone, Pasquale Padalino, Kolyvano. A presenziare tra le madrine della manifestazione, l’attrice italiana Manuela Arcuri. In Tribuna a rappresentare l’immenso Franco Mancini, al quale è intitolata anche la Curva Nord, i figli di Franco, ovvero Francesco Pio ed Alessandro e la mamma e moglie di Franco, Chiara Carpano. Tra le glorie del Calcio Foggia, dal 90’ agli anni 2000, presenti anche Fraterna, Ferrante, Seno, Brian Roy, Di Bari, Mounard, Carannante, Costanzo, Coletti, Ricchetti e tanti altri ancora. Ricordati con un grande applauso anche tutti i presidenti che non ci sono più, premiando i figli, Fernando Pesce e Gennaro Casillo, dei rispettivi patron, con una maglia celebrativa. Al via alla manifestazione iniziata circa alle 17.30 grazie ad Antonino, cantautore foggiano (vincitore del talent Amici 2003) accompagnato al pianoforte da Massimo G. Marsico, presentatore dell’evento. Evento andato in diretta esclusiva televisiva sull’emittente Antenna Sud. Co-Conduttore dell’evento ed imitatore il foggiano Stefano Bucci, coadiuvato dall’intera area comunicazione del club rossonero.’ A dare simbolicamente il calcio di inizio ed a salutare il pubblico presente, la dott.ssa Maria Assunta Pintus e neo presidente dott. Nicola Canonico. La prima partita si è svolta tra la formazione delle glorie rossonere contro lo staff e dirigenti rossoneri anche del passato, mentre la perdente ha sfidato la rappresentativa dei giornalisti ed a seguire si è svolta la partita tra la vincente che ha riposato ed i giornalisti locali. Partite zeppe di gol e molto divertenti e che soprattutto hanno fatto emozionare e strappati applausi scroscianti dalla Tribuna, riservata ai tifosi ed addetti ai lavori. Show del numero 11 tra le vecchie glorie, con Beppe Signori. Ad arbitrare terna arbitrale della sezione di Foggia, composta da Labianca, Annibale e Corvino. Primo del fischio di inizio, momento di altissima commozione, con ‘Il volo di un campione’ cantato dagli Avenida (non live), ed applausi scroscianti dedicati ad un tifoso venuto a mancare un mesetto fa, e ad un magazziniere storico del Foggia, scomparso di recente.

OGGI FIRMA DI ZEMAN E PER CURCIO ‘RUMORS’ DAL TARANTO – Quest’oggi dovrebbe essere il giorno della fatidica firma del boemo Zdenek Zeman, il ‘maestro’ per la sua quarta volta in carriera nella sua Foggia, nell’ultima volta giunse al sesto posto sfiorando di una posizione i playoff, anche se con il regolamento attuale li avrebbe centrati da una posizione di tutto rilievo. La parola spetterà al campo. E tra i ‘rumors’ di mercato il Taranto, neopromossa in C, stia sondando il fantasista e numero dieci del Foggia, Curcio insieme ad un esterno di esperienza e velocità della Turris. Mentre al Foggia, piace il bomber dell’Audace Cerignola, Giancarlo Malcore, con quest’ultimo che piace sempre anche al Taranto. Ma con l’ufficializzazione del neo diesse, Peppino Pavone, a stretto giro, troveremo conferme di tali voci di mercato, ma soprattutto si saprà quale sarà la location del ritiro ed i nuovi quadri dirigenziali, con il direttore tecnico attuale, Ninni Corda, che avendo un contratto a tempo indeterminato, potrebbe quest’ultimo trovare la risoluzione contrattuale, ovviamente parola d’ordine il condizionale, sino a che non ci saranno le ufficialità.

M.I.

