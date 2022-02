Zeman: “Dobbiamo restare concentrati e avere rispetto per i tifosi”

Alla vigilia del derby di Apulia l’ex tecnico di Lazio e Roma, ma soprattutto del Calcio Foggia 1920, Zdenek Zeman ha fatto la sua analisi pre-gara come si evince dal sito ufficiale: “È una partita più importante per l’ambiente che per noi anche se vorremmo fare meglio possibile e quindi vincere. Sono partite più per la gente. Per l’ambiente è importante una partita così quindi noi dobbiamo avere massima concentrazione per la partita. Sono contento di vedere molta più gente allo stadio. Dopo sconfitta non si sta bene ma la squadra penso abbia capito dove ha sbagliato anche se ci sono stati errori anche di altri. La difesa alta serve per accorciare il campo se non ci sono i tempi è più facile prendere il contropiede. Ho sempre rischiato per fare qualcosa in più in avanti”. Sui dubbi di formazione e il ballottaggio Merola-Turchetta, il mister ha detto: “Merola rende più nel mezzo che sugli esterni ma abbiamo Ferrante al centro quindi deve giocare sugli esterni. Merola ha delle qualità e deve rendersi conto che da esterno deve giocare come attaccante. Nell’ultima partita aveva il compito di difendere sul terzino loro e forse per questo non si riusciva a difendere bene”. Sull’avversario il tecnico ha mandato una stilettata ma con eleganza: “Il Bari è primo in classifica e vuol dire che ha qualcosa in più degli altri ma credo sia più sull’individuale che in collettivo. All’andata siamo riusciti a metterli in difficoltà anche se oggi siamo più stanchi avendo giocato ogni tre giorni”. Sugli ultimi dubbi di formazione la guida tecnica dei rossoneri ha concluso: “Rivedrete Dalmasso in porta perché gli altri due portieri non stanno bene. Stiamo meglio nell’andata ma peggio sul piano dei giocatori perché oggi siamo in 20 e ho meno scelta da fare. Si gioca una partita poi se è il derby o un’altra gara i punti bisogna sempre cercare di farli (stesso concetto espresso anche da mister Mignani, ndr). Il derby dà più prestigio ma dobbiamo lavorare come altre partite anche se con più attenzione perché dobbiamo avere rispetto per i tifosi. Spero di riavere gli infortunati al più presto ma dipende dai progressi che fanno loro e dalla loro convinzione”. La probabile formazione sempre con lo stesso partita che usa il boemo, il 4-3-3: Dalmasso; Nicolao, Di Pasquale, Sciacca, Rizzo; Garofalo, Petermann, Di Paolantonio; Turchetta, Ferrante, Curcio. Fischio di inizio previsto alle 18.30. (Ph. Tess Lapedota).

M.I.

Condividi sui Social!