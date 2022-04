Zeman: “Contro la Vibonese non sarà una partita facile come si crede”

Quartultimo esame in casa Foggia seppure in trasferta questa volta per la truppa di Zeman. Sulla carta visto il buon momento che attraversa il Foggia non ci dovrebbe essere storia, perché i Satanelli sono reduci da quattro vittorie di fila e settimi in classifica mentre la Vibonese, ultima è all’ultima spiaggia se vuole ancora sperare nei playout, deve sperare in una vittoria e contemporaneamente nella sconfitta della Fidelis Andria in casa contro Messina. Ma i numeri che molte volte vengono sovvertiti dalla bellezza del calcio dove non si può dare nulla per scontato, invitano alla squadra di Zdenek Zeman che quest’oggi ha parlato in conferenza stampa alla prudenza, così come si evince anche dal sito ufficiale: “So che queste partite sono le più pericolose perché si è convinti che sia facile ma abbiamo sempre problemi a giocare contro chi si chiude. Siamo ventuno convocati e mancherà Ferrante che ha un dolore al bicipite. I giocatori secondo le dichiarazioni ci credono e vogliono anche in allenamento si impegnano e vogliono fare. Speriamo domenica nella partita ma il problema non è solo l’avversario ma anche il campo e il tempo che prevede pioggia e vento. Le squadre che vogliono giocare vengono chiuse da questo tipo di squadre come la Vibonese. Speriamo che riusciamo subito a sbloccare la partita e a farli aprire. Non lo so se Merola giocherà al posto di Ferrante perché abbiamo provato varie alternative. Voglio gestire i calciatori con i cambi perché sono utili tutti i cinque cambi e in alcune partite hanno fatto la differenza. I titolari sulla carta ci sarebbero ma non sempre nelle partite. Contro le squadre che si chiudono abbiamo problemi come tante squadre. Dobbiamo cercare le strade per entrare puliti in area di rigore. La squadra non deve aspettare la giocata individuale ma creare un gioco corale. Ci sono quattro partite da giocare non vuol dire che domani sia partita facile mentre nelle altre tre dobbiamo far vedere che stiamo bene”. La gara che si disputerà alle 17.30 presso lo stadio ‘Luigi Razza’ di Vibo e sarà trasmessa in diretta anche da Antenna Sud. (Ph. Calcio Foggia).

