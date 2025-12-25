Attualità

Zelensky nel discorso di Natale: “Sognare che Putin muoia? Noi chiediamo la pace”

(Adnkronos) – "Sognare che Putin muoia? Noi chiediamo la pace”. Nella notte in cui, secondo una credenza locale, gli ucraini posso esprimere un unico desiderio, "ognuno di noi potrebbe pensare che possa morire". Così, in un videomessaggio diffuso alla vigilia di Natale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di quello che potrebbe essere l'auspicio del suo popolo riguardo a Vladimir Putin. Salvo poi aggiungere: "Ma quando ci rivolgiamo a Dio, ovviamente, chiediamo qualcosa di più grande. "Chiediamo la pace per l'Ucraina. Lottiamo per essa. E preghiamo per essa. E la meritiamo".   E' di un morto e due feriti il bilancio del nuovo attacco russo contro Odessa. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa Oleg Kiper, secondo cui la scorsa notte "il nemico ha nuovamente colpito il porto e le infrastrutture industriali della regione di Odessa. Una persona è stata uccisa, altre due sono rimaste ferite".  Droni ucraini hanno colpito la scorsa notte il porto della città di Temryuk, nella regione meridionale russa di Krasnodar, provocando un incendio delle cisterne di petrolio. Lo hanno reso noto le autorità della città sul mare di Azov, secondo cui l'incendio interessa un'area di duemila metri quadrati e decine di vigili del fuoco e uomini della protezione civile sono al lavoro per domare le fiamme. La città era stata colpita da un attacco simile già lo scorso 5 dicembre.  
