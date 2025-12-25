Attualità

Zelensky e l’augurio che Putin muoia, la Russia: “Pieno d’odio e inadeguato”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Pieno d'odio e inadeguato". La Russia ha replicato così, condannandolo, al discorso di Natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui auspica che Vlaidmir Putin "possa morire". Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass, ha definito le affermazioni di Zelensky "incivili e cariche di odio", facendolo apparire come una "persona inadeguata". E ha poi aggiunto che "viene spontaneo chiedersi se sia in grado di prendere decisioni responsabili in direzione di una soluzione politico-diplomatica".  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 25 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ascolti tv, oltre 2 milioni di spettatori per la messa di Leone XIV alla vigilia di Natale

54 minuti fa

Leone XIV alla messa di Natale: “Come non pensare a Gaza, alle tende esposte al freddo”

2 ore fa

Zelensky, il messaggio di Natale: ‘Possa morire’, la frase (su Putin?) fa discutere

2 ore fa

Zelensky nel discorso di Natale: “Sognare che Putin muoia? Noi chiediamo la pace”

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio